惹惱川普下場好慘！南非被踢出七國集團峰會了

南非與美國關係緊張。圖為美國總統川普在白宮與南非總統拉瑪佛沙會晤時，當面指控對南非白人實施種族滅絕。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕自從美國總統川普2025年上任後，對南非採取強硬立場，指控南非政府推行「反白人」政策，並宣稱南非白人農民正遭種族滅絕，川普也對大多數南非出口商品徵收30% 的關稅，2國關係緊張。傳出在美國施壓下，南非本來受邀出席即將在2026年6月舉行的七國集團（G7）領導人峰會，最終遭排除在外。

綜合BBC等外媒報導，法國作為2026年G7輪值主席國，將於6月15日至17日舉辦G7領導人峰會。傳出美國威脅抵制今年在法國舉行的G7峰會後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）被取消邀請參加G7峰會，改邀肯亞。

請繼續往下閱讀...

法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）表示，法國沒有屈服於任何壓力，而是選擇精簡版的G7，並邀請肯亞參加，因為法國將於5月在奈洛比（Nairobi，肯亞首都）舉行一次重要的非洲峰會。

法國強調，G7將在Évian-les-Bains舉行的年度峰會上，接待來自南韓和其他三個非成員國-印度、巴西和肯亞的領導人。

一位南非官員稱，南非最初受邀參加G7峰會，隨後被排除在外，理由是「來自美國的持續施壓」。幾個小時後又改口了，南非總統拉瑪佛沙表示，根據「他掌握的資訊，沒有任何國家施壓」。

拉瑪佛沙說，世界上很多國家都沒有機會參加G7峰會，我們也不是成員國。我們去的時候，都是受邀參加，而且我們會帶去一些訊息。南非並非每次G7峰會都出席，如果不出席6月的峰會，「這不應該讓任何人感到驚訝」。

對於外傳美國施壓排除南非一事，一位美國國務院官員強調，我們沒有要求法國將南非排除在G7峰會之外。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法