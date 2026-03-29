熱門族群》二大力道助推 BBU突圍表態

BBU族群勁揚。圖為AES-KY。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／專題報導〕輝達（NVIDIA）GTC大會落幕不久，伺服器供應鏈題材尤熱，且產業欣欣向榮，今年除GB300伺服器出貨有望持續提升，CSP（雲端服務供應商）的ASIC產品也將逐步上市，推升供應鏈營運。上週BBU（電池備援電力模組）族群股價表現強勢，尤以順達（3211）週漲12.3%最強，中小型股新盛力（4931）、西勝（3625）也小幅度上漲；不過因台股壓抑，電池模組股王AES-KY（6781）週跌2.7%。

因電力備援需求持續提升，BBU在AI伺服器的滲透率持續增加，也持續向高壓產品進化，法人看好BBU今年將進入爆發性成長階段，市場需求有望較去年成長50%，有利於供應鏈營運。且今年電腦、手機等3C產品受記憶體缺貨影響，出貨恐會年減，因此BBU、USP（不間斷電源）電池將擔綱電池模組重要成長動能。

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電池模組大廠順達近年持續耕耘BBU領域，該公司日前於法說會中指出，今年BBU為主要成長動能，含BBU等非IT領域營收將佔總體的50%、BBU營收則將雙位數成長，今年並將擴產以支應需求。法人則表示，順達的BBU已出貨多家CSP大廠，今年營運將顯著成長。

受惠BBU出貨暢旺、營收比重提升之故，AES-KY去年獲利創新高，今年前2月營收表現也不俗，隨著AI伺服器的供電架構走向高壓，高壓BBU產品需求也提升，該公司日前指出，今年下半年高壓BBU將量產出貨，有望帶動營運提升，加上自行車產業看今年市況有望陸續復甦，也將挹注AES-KY營運。

新盛力切入AI商機後，2025年毛利率、獲利見提升，全年稅後淨利為2.04億元、年增26.7%，每股稅後盈餘（EPS）3.13元，今年前2月累計營收為5.08億元、年增13%，也創歷史同期新高。新盛力近2年的營運重心放在資料中心備援電池，因是較高毛利產品，也有望帶動獲利成長。

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