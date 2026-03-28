撕破臉又和好了？川普莫迪通話談中東戰爭 馬斯克罕見加入

外媒披露，美國總統川普（右）與印度總理莫迪3月24日通電話，談論有關伊朗戰爭議題，特斯拉執行長馬斯克（左）罕見加入通話。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》披露，美國總統川普與印度總理莫迪3月24日通電話，談論有關伊朗戰爭議題，特斯拉執行長馬斯克罕見加入通話，顯示馬斯克與川普的關係有所緩和。

報導說，去年夏天，馬斯克離開政府部門後，川普與馬斯克兩人關係一度決裂，但近幾個月以來，2人似乎已經冰釋前嫌。

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兩位美國官員證實，美國總統川普與印度總理莫迪3月24日通電話，談論有關伊朗戰爭議題，馬斯克罕見加入通話，此事凸顯這位世界首富與川普的關係有所緩和。報導並強調，在戰時危機期間，不具官職的公民參與兩位國家元首的通話非常罕見。

報導指，目前尚不清楚馬斯克為何參加這場電話會議，也不清楚他是否發言。他的公司已獲得包括沙烏地阿拉伯和卡達在內的中東國家主權財富基金的大量投資。馬斯克也一直渴望在印度擴大商業影響力。此外，他的SpaceX一直在考慮於今年稍後進行首次公開發行（IPO），但如果全球經濟狀況惡化，IPO可能會受到影響。

美國和印度官員表示，這通電話是關於中東危機不斷升級的問題，特別是伊朗軍方對荷姆茲海峽的控制，導致全球能源價格飆升，市場動盪，一些亞洲國家甚至瀕臨實行燃料配給。

對此，馬斯克未回覆多次置評請求。白宮也拒絕就馬斯克加入通話發表評論。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稱，「川普總統與莫迪（Narendra Modi）總理關係良好，這場對話富有成效。」

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