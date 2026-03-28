台積電產能成為市場瓶頸 外媒曝擁有「兩條件」客戶優先拿貨

台積電的晶片製造產能面臨壓力，從GPU和CPU製造商到超大規模資料中心以及其他消費領域，幾乎所有企業都在尋求向台積電下單，但台積電的產能卻遠遠不夠。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電的晶片產能已成為人工智慧競賽中各公司的真正瓶頸，一份新的報告顯示，3奈米製程在產業的主要領域都需求旺盛，由於供不應求，只有忠誠和長期與台積電合作關係的客戶，才會獲得優先權供貨。。

台積電的晶片製造產能面臨壓力，從GPU和CPU製造商到超大規模資料中心以及其他消費領域，幾乎所有企業都在尋求向台積電下單，但台積電的產能卻遠遠不夠。

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wccftech報導，根據DigiTimes報告，台積電的3奈米製程晶片供應高度受限，使得企業在不做出重大調整的情況下難以推進其產品計畫。據說，在所有客戶類別中，只有長期「忠誠」客戶才能最終拿到產品。

鑑於蘋果和輝達等廠商不僅擁有台積電生產線的獨家使用權，而且作為台積電的主要客戶，它們幾乎沒有給競爭對手留下任何下單空間，因此它們很可能成為台積電供貨短缺的最大受益者。

輝達與台積電的密切關係也使其成為A16等製程的獨家客戶，這意味著從長遠來看，這些「忠實」客戶將從供貨短缺中獲益，從而在人工智慧領域超越競爭對手。

就外部訂單量而言，繼台積電之後，三星晶圓代工近期備受關注，這主要得益於特斯拉、蘋果等客戶以及超微等潛在客戶的推動。

除了三星之外，英特爾晶圓代工也受到多家無晶圓廠製造商的關注，但目前來看，這種關注尚未轉化為實際訂單量。目前的主要問題是，企業是否準備好拓展其晶圓代工合作夥伴，因為這不僅意味著轉換微架構的成本，還可能導致與台積電失去合作關係。

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