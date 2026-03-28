最新報告揭「22秒攻擊時代」來臨 資安防線被迫全面升級

最新報告揭，網路攻擊節奏全面加速，從初始入侵到權限移交僅需22秒，讓企業幾乎沒有反應時間。（歐新社）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在網路威脅快速演化的當下，攻擊與防禦之間的競賽已進入「機器速度」時代。最新趨勢顯示，駭客行動不再只是更隱蔽，而是攻擊快到企業幾乎來不及反應。

根據全球網路安全公司Mandiant彙整2025年超過50萬小時事件調查的《M-Trends 2026》報告，指出網路威脅情勢正經歷一場驚人的效率革命。其中最令人警惕的轉變，莫過於犯罪集團之間協作效率的「極致化」，這讓傳統的防禦機制面臨前所未有的挑戰。

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其中，一項關鍵數據揭示了攻擊節奏的劇變，從「初始存取」到「權限移交」的中位時間，已從2022年的8小時，大幅縮短至2025年的僅22秒。這意味著，一旦防線被突破，攻擊者幾乎能在瞬間將入侵成果轉交給下一個專責團隊，進一步擴大破壞。

這種速度的躍進，反映出網路犯罪產業化與分工精細化的成熟。過去，駭客往往透過地下市場販售入侵憑證；如今，初始存取代理（Initial Access Brokers）時間，已從數小時驟減至僅需22秒，形成更高效率的攻擊供應鏈，導致留給防禦者介入處置的窗口期（the median window to intervene） 大幅縮減。

在這樣的背景下，防禦策略也被迫升級。Google Cloud結合Google Threat Intelligence Group與Mandiant的第一線情報，並導入Gemini模型的推理能力，在2026 RSA大會期間展示多項強化防禦的新方向。

其中，幾項關鍵技術特別值得關注。首先是「暗網情報」預覽版，這項功能整合於威脅情報服務（Google Threat Intelligence）中，透過最新的Gemini模型分析龐大的暗網資料，將龐大的暗網數據轉化為精確且具關聯性的洞察，協助企業提前掌握潛在威脅。

其次是「代理式自動化」（agentic automation）預覽版。面對機器速度的攻擊，傳統人工應變已難以應對。Google Security Operations推出代理式自動化功能，這項技術利用AI代理，能夠自動判斷威脅情境並即時採取行動，使防禦也進入自動化與高速反應的階段。

此外，Google也宣布支援遠端模型脈絡協定（Model Context Protocol, MCP）伺服器，讓企業能更靈活地整合自身系統與安全模型，打造客製化且具延展性的防禦架構，預計4月正式推出。

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