避開紅色供應鏈風險 國際無人機創業者選台灣合作拚量產

無人機公司執行長李軒（圖左）、曾在台求學並選擇留台創業的畢凱利（圖右），以及來自西班牙的谷杰祈，皆為持有數位金卡的國際人才。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣正逐步成為國際數位與科技人才布局的重要據點。隨著台灣就業金卡制度推進，越來越多外國專業人士選擇來台發展，背後關鍵不只是政策誘因，更包括供應鏈安全與產業協作能力的吸引力。

在數位發展部（以下簡稱數發部）舉辦的數位金卡推動成果活動上，數發部數位產業署副署長黃雅萍表示，政府推動數位金卡政策的核心目標，是透過人才流動促進技術創新與產業升級，同時提升台灣在國際上的能見度與競爭力。

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在活動中，三位持有數位金卡的國際人才也現身分享在台發展經驗，包括來自馬來西亞的李軒（Shian Lee）、美國的畢凱利（Carrie Pederson），以及西班牙的谷杰祈（Jordi Vallejo）。

其中，李軒為無人機公司執行長。他表示，透過數位金卡制度可更頻繁往返台灣洽談業務，並已與台灣業者展開晶片設計與製造合作。選擇台灣的關鍵，在於具備可靠的供應鏈夥伴，能協助產品從研發推進至晶片開發，進而邁向量產；同時也可降低紅色供應鏈帶來的不確定風險。在台灣完整的半導體與電子產業支撐下，其產品目前已進入晶片開發階段，並準備量產。

畢凱利曾在台灣求學，現選擇在台創業。她指出，數位金卡讓其在工作與居留身分上更加便利，同時也看好台灣開放的數位環境與透明法規，因此選擇聘用本地人才、深耕市場。谷杰祈則攜家帶眷定居台灣，並為多家台灣數位公司提供顧問服務，協助企業拓展國際市場。從上述案例可見，數位金卡不僅促進國際人才在台流動，也進一步帶動技術交流、產業合作。

黃雅萍副署長提到，目前數位領域就業金卡已累計約1,400件申請，其中核卡數已達1,124件，整體通過率約7至8成。審查時程方面，一般案件約需1至2個月完成。申請人須選擇單一專業領域提出申請，例如半導體人才多歸類於科技領域，而軟體與數位服務相關則屬於數位領域。不過，若申請人選擇的領域與其專長不完全相符，平台也會協助轉介至較適合的審查單位，提升審查精準度。

整體制度採跨部會分工機制運作。其中，專業能力由各領域主管機關（如數位發展部）負責審查；而身分、文件與安全相關事項，則由內政部移民署、外交部領事事務局及勞動部等單位把關。換言之，即便專業條件符合，仍須通過後續身分與法規審查，才能正式核發就業金卡。

她強調，審查原則是在確保品質的前提下提高效率，核心目標並非單純發卡數量，而是引進真正能為台灣產業發展帶來助益的國際人才。

在申請條件設計上，數位金卡採取多元且具彈性的認定方式。除了常見的薪資門檻（如月薪新台幣16萬元以上）或學歷條件（全球前500大學博士）外，亦納入專業經驗、實績表現等多重評估標準，避免以單一門檻「一刀切」。目前申請人可透過專業年資、學術背景、薪資水準或競賽與實務成果等條件之一，即有機會符合資格。

黃雅萍進一步指出，數位產業具備跨國、跨時區與去地域化特性，因此在制度設計上特別強調彈性與多元性，讓不同背景但具備專業能力的人才皆有機會申請。未來是否新增其他領域或調整條件，仍將視政策規劃與產業需求滾動檢討。

從申請人結構來看，目前數位金卡持有人年齡多集中在30至40歲之間，屬於具備實務經驗與高生產力的核心族群。隨著人工智慧與軟體開發等新興技術快速發展，這類具備一定歷練的人才，正成為全球競逐的關鍵資源。

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