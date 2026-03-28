軟萌力轉化變現力！品牌靠限量IP誘發藥妝店「到店流量」

ALLIE今年再度加碼IP行銷，宣布與全球現象級IP「吉伊卡哇」推出期間限定聯名。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近年來，「軟萌經濟」正從社群話題快速轉化為實質市場動能，以Labubu掀起的收藏熱潮為例，IP商機已由原本的公仔與收藏市場，外溢至美妝、日用品與通路經營，逐步成為品牌搶攻年輕族群的關鍵武器。

在這波趨勢下，日本Kanebo旗下防曬品牌ALLIE今年再度加碼IP行銷，宣布與全球現象級IP「吉伊卡哇」推出期間限定聯名。此次選定三款明星商品進行包裝升級，包括全持采UV高效防曬水凝乳（90g／850元）、持采濾鏡調色UV防曬乳－木質調勻妍（40g／730元），以及持采濾鏡調色UV防曬乳－紫陽明妍（40g／730元）。產品主打結合防曬、潤色與持妝效果，在快節奏的城市生活中簡化保養與上妝步驟，精準對應白領族群對效率與功能整合的需求。

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在通路布局上，ALLIE同步強化線下銷售動能，於寶雅、康是美與屈臣氏等主要通路導入聯名產品，藉由IP話題帶動門市來客與購買轉換，同時，自即日起推出「獨家UV變色鑰匙圈」贈禮，不僅提升討論度，其可偵測紫外線的功能亦與產品定位相呼應，進一步延伸IP價值並強化品牌黏著度。

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