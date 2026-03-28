LINE Premium上線首月免費吸客 網提醒：小心「這1點」資料恐回不來

用戶一旦停止訂閱LINE Premium，進階備份資料會進入30天保留期，一旦超過30天，進階備份資料將被刪除。（下載自官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著LINE正式在台推出「LINE Premium」會員計畫，主打首月免費試用，並以無痕收回與100GB雲端備份等功能吸引用戶，除文字訊息外，聊天室中的檔案、語音訊息、照片與影片也可一併上雲保存，讓原本可能隨時間失效的內容，轉為可長期留存的數位資料。

然而，在看似「無痛體驗」的背後，一個關鍵時間點「取消訂閱後的30天期限」，成為用戶們不可忽視的門檻。

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根據官方機制，一旦用戶停止訂閱LINE Premium，進階備份資料並不會立即消失，而是進入30天保留期。在此期間內，只要重新訂閱，仍可恢復存取既有資料；但一旦超過30天，所有進階備份資料將被刪除，且無法回溯。即使日後再次開通會員，也僅能從當下重新開始備份，過去累積的內容將不復存在。這也讓「30天」成為決定資料去留的關鍵分水嶺。

此外，LINE Premium的「進階備份」本質上屬於同步機制。換言之，雲端資料會隨手機端狀態即時變動。即使仍在訂閱期間，若用戶在手機上刪除整個聊天室，或刪除特定內容如照片，雲端端亦會同步移除，因為是與手機端同步資料現況。這點對於想靠雲端來節省手機空間的用戶來說，要特別注意。

同時，此項備份機制仍以手機裝置為核心，無法從LINE雲端匯入延伸裝置，例如LINE電腦版或iPad版本，也無法匯入追加裝置，使用情境仍高度綁定手機端。

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