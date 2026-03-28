中東局勢升溫牽動全球 前駐印尼大使示警：企業布局要變了

陳忠表示，中東衝突升溫，全球能源、航運與供應鏈穩定性受到影響，國際貿易版圖加速重組。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中東衝突升溫，前駐印尼大使陳忠在台中工商投資策進會「與大使有約」講座中表示，全球能源、航運與供應鏈穩定性受到影響，國際貿易版圖加速重組，企業紛紛尋求分散風險與新成長動能，具備人口紅利與市場潛力的東南亞快速崛起，除承接製造業轉移，也成為拓展區域市場的重要據點。

陳學聖邀請陳忠（右）演講東南亞的投資佈局。（記者蔡淑媛攝）

陳忠指出，印尼為東協最大經濟體，擁有超過2.7億人口的龐大內需市場，近年積極推動基礎建設與產業升級，已成為台商投資布局的重要據點，面對新一波產業競爭，企業可及早布局，掌握關鍵成長契機。

請繼續往下閱讀...

為協助台中企業掌握國際趨勢、布局海外市場，工策會舉辦「與大使有約」講座，鎖定有意拓展東南亞市場的企業主與決策者，透過高層視角與實務交流，協助業者在快速變動的國際環境中做出精準投資決策。

工策會總幹事陳學聖表示，中部製造業正處轉型關鍵期，企業在深耕台灣與拓展海外市場之間，往往面臨策略抉擇，工策會積極扮演引路人角色，透過整合資源與專業經驗，協助企業掌握國際投資趨勢，進行發展決策。

陳學聖表示，陳忠大使在任駐印尼8年，具豐富外交與實務經驗，深入解析印尼政經情勢、投資設廠挑戰與政策風險，並分享台商成功布局關鍵策略，提供第一手市場觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法