花甲房貸族變多2》高齡換屋被歧視？房貸利率高、成數低

2016年12月時全國房貸族有201.4萬人、2025年12月則增加至224.82萬人，10年增幅約11.63%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕翻開近10年聯徵中心的花甲房貸族統計資料，2016年12月突破20萬人，2025年12月更直接突破25萬人，10年間人數增幅超過25%、房貸餘額則放大超過63%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，一般高齡房貸族以換屋族群為主，多半是為了填補資金缺口，所以貸款金額不高，也能接受較高利率，此外，再加上購置型房貸則跳脫科目一的架構，改走科目四周轉金、理財型房貸、增貸的方式，利率條件比房貸高更多，自然讓有需求的申貸民眾願意接受借得少但借得貴的現實。

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房產業者指出，根據聯徵中心資料，2016年12月時全國房貸族有201.4萬人、2025年12月則增加至224.82萬人，10年增幅約11.63%，但10年間、花甲房貸族人數則大增超過25%，顯見高齡房貸族的增速大過於平均。

至於，近10年全國房貸餘額增加72.39%，對比花甲房貸族的增幅約63.49%，顯見銀行對花甲房貸族的放款金額相對保守。

花甲房貸族人數 10年增速大於平均值

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，花甲民眾是銀行評估放款時相對謹慎的評估對象，包括貸款成數與貸款的年期都可能條件較差，主要評估未來可以償還年限比首購還要短等條件，不過，花甲民眾相當重視個人的財務品質，倘若財務狀況良好且本身其他資產價值夠高，銀行夠放心仍有不錯的貸款條件。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，花甲房貸族距離退休時間相當近，銀行擔憂屆高齡的申貸民眾沒有穩定還款來源，因此，花甲族的申辦房貸易碰壁、或者利率較高且成數較低。若花甲的族群有申辦房貸需求，不妨準備完整資產證明與金流來源、提供擔保品，或由子女當保證人等方式，進而增加銀行的核貸意願。

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