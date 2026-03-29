花甲房貸族變多1》房貸族每8.91人 就有1人超過60歲

全台60歲以上、花甲房貸族超過25萬人。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全台60歲以上、花甲房貸族超過25萬人。根據聯徵中心最新統計，2025年12月、全國房貸族人數約224.82萬人，其中60歲以上約25.23萬人、占比約11.22%，也就是說每8.91人房貸族就有1人是花甲房貸族。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房價高漲導致購屋門檻越來越高，民眾首次購屋年齡不斷往後遞延，未來幾年、60歲民眾仍扛房貸的現恐怕會越來越普遍。

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進一步對比2016年12月，60歲以上房貸族、約20.04萬人，10年增加5.19萬人、年增幅超過25%，而且花甲房貸族的房貸平均利率則是各年齡層中最高、約2.43%。不過，觀察各年齡層房貸族人數，仍以40至50歲的房貸族人數最多、超過80萬人，且相較2015年12月、大增12.66萬人，為各年齡層人數增加最多。

房產業者指出，銀行業者通常在評估房貸時，會參考「80條款」、也就是申貸民眾年齡加上還款年限以不超過80年為原則，而根據聯徵中心統計資料，花甲房貸族占比超過1成，但占房貸餘額比重卻不到8%、平均利率又最高，顯示近高齡房貸族能貸到金額較少、利率則又偏高。

高齡房貸族 貸款成數低、利率又最高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高齡民眾通常有需要購屋貸款的占比較少，因為很大機率會面臨房貸條件不佳，乾脆就直接用小孩名義購屋等方式替代。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房貸授信通常遵守5P原則，針對借款人、用途、還款來源、債權保障、授信展望都會做出全面性的評估，而高齡借款人雖然可能收入條件較高，即便是自住房屋的借款用途，但仍繞不過銀行評估工作及還款能力的長久性的質疑，也因此過去會設下還款年期加上借款人年齡的上限，也等於間接再次保障債權。也因為申貸條件較為困難，也形成貸方市場有較強勢的定價權。

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