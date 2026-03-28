台積電被超車了！一次看全球市值最高企業排名

根據全球市值企業排名，台積電排行第7。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新全球市值企業排名，台積電遭沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）超越，退居全球市值企業第7名。週五（27日）在美股下跌氛圍中，台積電ADR逆勢上漲0.19%，收326.74美元。

沙烏地阿美在2月底時全球市值才1.6兆美元（約新台幣51兆元），但隨著以色列、美國空襲伊朗戰事爆發，伊朗宣布封閉荷姆茲海峽，造成全球5分之1石油供應面臨緊張局面，能源價格飆升帶動能源類股表現，成為推升沙烏地阿美市值的重要因素。

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目前沙烏地阿美市值約1.74兆美元（約新台幣55兆元），排名全球第6名。

麥格理集團分析認為，若戰事短期內降溫，油價可能快速回落，但仍將高於衝突前水準；反之，若戰爭持續至6月底，油價甚至可能飆升至每桶200美元。

根據Companiesmarketcap最新統計，前5名市值企業排行分別為：輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、Alphabet（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）。

6至10名則為：沙烏地阿美、台積電、博通（Broadcom）、特斯拉（Tesla）、Meta。

統計顯示，台積電目前市值約1.694兆美元（約新台幣54兆元），排名下滑至第7名，遭沙烏地阿美超越。台積電在台股週五（28日）表現方面，下跌20元、跌1.09%，收1820元。

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