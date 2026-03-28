中遠海運2貨輪無法通過荷姆茲海峽 中國官媒狠遭打臉

中國遠洋海運集團2艘貨輪無法通過荷姆茲海峽。（圖擷自bilibili）

〔即時新聞／綜合報導〕中國遠洋海運集團2艘大型貨輪「中海印度洋號」、「中海北冰洋號」，於台灣時間27日上午11時50分許闖關荷姆茲海峽失敗，由於中國官媒先前暗示中方船隻可通行荷姆茲，如今顯然是狠遭打臉。

中國官媒先前暗示中方船隻可通行荷姆茲，如今顯然是狠遭打臉。（圖擷自bilibili）

中國外交部發言人林劍25日舉行例行記者會時，被媒體詢問是否有中國船隻成功穿越荷姆茲海峽，林劍對此表示中方一直與各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫，當務之急是各方負起自己應當承擔的責任，立即停止軍事行動。

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林劍的回答顯然是在顧左右而言他，不過，中國官媒《中新社》在製作記者會影片時，刻意在封面放上「啊？你們不能過嗎」等文字，暗示中國船隻是能通過的。

中國小粉紅見狀旋即聚集在影片下留言，直呼林劍的回答等於是在嗆聲「別管我能不能過，多想想自己為啥不能過」、「我們能過的，暢通無阻」，充滿了「中國又贏了」的歡樂氣氛。

不過，中遠海運如今有2艘貨輪受阻，讓中國網友感嘆不已，直呼自己真的被媒體騙了，不少人更痛批為何每次都要用假訊息來營造「贏學」，還有人認為中國應該要強烈譴責伊朗才對。

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