國際油價又失控狂飆！中東戰爭以來漲幅驚人 恐上看「這價位」

週五（27日）國際油價上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（27日）國際油價上漲並錄得週線漲幅，市場對停火前景抱持高度懷疑，而麥格理集團分析，若戰事短期內降溫，油價可能快速回落，但若戰爭持續至6月底，油價甚至可能飆升至每桶200美元

布蘭特原油期貨上漲4.56美元，漲幅4.2%，收每桶112.57美元。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲5.16美元，漲幅5.5%，收每桶99.64美元。

《路透》報導，自2月27日、亦即美以聯手空襲伊朗前夕以來，布蘭特原油已累計飆升53%，美國紐約西德州中級原油則上漲45%。若以單週表現來看，布蘭特原油小漲約0.3%，美國紐約西德州中級原油上揚超過1%。

交易員對川普針對伊朗談判的發言持審慎態度。1名伊朗官員向媒體表示，由巴基斯坦轉交的美方提案「片面且不公平」，進一步削弱市場對外交解方的期待。

分析人士指出，投資人焦點已從短期消息轉向戰事持續時間。能源顧問機構StoneX分析師表示，只要荷姆茲海峽持續受限或能源基礎設施遭破壞，油價中的風險溢價就難以消退。

川普已延長要求伊朗重新開放荷姆茲海峽的最後期限，並警告若不配合將摧毀其能源基礎設施。同時，美國已向中東部署數千名士兵，並評估是否動用地面部隊奪取伊朗戰略性石油樞紐哈爾格島，使地緣政治風險進一步升高。

能源顧問公司Ritterbusch & Associates 指出，隨市場對川普釋出的和解訊號逐漸產生「免疫」，尤其在川普打算再增派約1萬名士兵的情況下。

此次衝突已對全球供應造成重大衝擊。國際能源署估計，約有每日1100萬桶原油供應受到影響，並形容這場危機嚴重程度超越1970年代兩次石油危機的總和。瑞銀分析師指出，每當荷姆茲海峽通行受限一天，市場就減少逾1000萬桶原油供應，進一步推升油價。

麥格理集團分析認為，若戰事短期內降溫，油價可能快速回落，但仍將高於衝突前水準；反之，若戰爭持續至6月底，油價甚至可能飆升至每桶200美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法