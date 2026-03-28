黃金大回神暴衝啦！最新「預測價」出爐

週五（27日）黃金價格大漲逾3%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人在本週稍早回檔之後進場撿便宜，同時尋找中東衝突降級的跡象，週五（27日）黃金價格大漲逾3%，而德國商業銀行上修黃金價格預測，將年末目標價從每盎司4900美元調升至5000美元。

黃金現貨價上漲2.6%，報每盎司4491.78美元，盤中稍早曾漲逾3%，至4554.39美元。

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4月交割的黃金期貨上漲2.7%，報每盎司4492.50美元。

《路透》報導，RJO Futures資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「最近的拋售創造了一個非常好的機會，因為市場出現拋售，價格跌破200日移動均線……現在是買入黃金的絕佳時機。」

帕維洛尼斯表示：「未來幾週我們將看到金價緩慢攀升，如果伊朗局勢有所緩和，我們就有相當不錯的機會看到風險胃納回升。」

這場持續四周的衝突已蔓延至整個中東地區，導致能源和化肥價格飆升衝擊全球經濟，並加劇通膨升溫的疑慮。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員已完全排除2026年美國降息的可能性，然而戰爭爆發之前， 交易員原本預期今年會降息兩次。

德國商業銀行上修黃金價格預測，將年末目標價從每盎司4900美元調升至5000美元，並表示近期的回檔不太可能持續。

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