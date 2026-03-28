美股收盤》中東戰火衝擊！道瓊續挫近800點 台積電ADR反漲

週五美股下跌。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週五暴跌，主要指數收於7個多月以來最低，布倫特原油價格在荷姆茲海峽事件加劇能源供應的擔憂後突破110美元。道瓊工業指數下跌793.47點、1.73%，標準普爾500指數下跌1.67%，那斯達克指數下跌2.15%，費城半導體指數下跌1.69%，台積電ADR反漲0.19%，收在326.74美元。

綜合外媒報導，美國總統川普將攻擊伊朗能源基礎設施的最後期限延長至4月6日，但這消息並未為市場帶來多少激勵。美國國務卿魯比歐則表示，美國無需動用任何地面部隊，即可實現其在伊朗的目標，儘管增派部隊，但其行動仍將在幾週內結束。

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美國原油結算上漲5.46%，至每桶99.64美元；倫敦布倫特原油上漲4.22%，每桶112.57美元；本週兩者變化不大。

道瓊、標普500和那斯達克指數均連續第五週下跌，創下近4年來最長連跌紀錄。道瓊指數目前較2月10日創下的歷史收盤紀錄下跌超過10%，成為最新一個確認修正回檔的主要股指。週五大型股是拖累標普500指數的最大因素，其中輝達下跌2.2%，亞馬遜下跌4%。

道瓊工業指數下跌793.47點或1.73%，收45166.64點。

標普500指數下跌108.31點或1.67%，收6368.85點。

那斯達克指數下跌459.72點或2.15%，收20948.36點。

費城半導體指數下跌128.20點或1.69%，收7457.67點。

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