中東戰爭大苦主！奢侈品股價一瀉千里 市值噴掉3.1兆

受到中東戰火波及，奢侈品類股股價大跌。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》27日報導，自伊朗戰爭爆發以來，主要奢侈品類股已下跌 15% 以上，股價波動已經導致主要奢侈品公司的市值蒸發約 1000 億美元（約台幣3.19兆），其中 LVMH 和愛馬仕的市值分別噴掉超過 400 億美元（約台幣1.27兆）。

報導說，伯恩斯坦奢侈品分析師索爾卡（Luca Solca）稱，去年中東地區是全球成長最快的奢侈品市場，成長速度在 6% 至 8% 之間，而全球整體成長則持平。索爾卡表示，中東目前約佔全球奢侈品銷售額的 6%，預計將與佔全球銷售額約 9% 的日本相媲美。

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根據摩根士丹利的研究，阿拉伯聯合大公國（阿聯）的杜拜一直是成長的最大驅動力，約佔阿聯成長的 80%，而阿聯本身又佔整個地區奢侈品成長的一半以上。

不過，自伊朗戰爭爆發以來，主要奢侈品類股的股價已下跌 15% 或更多，股價波動已經導致主要奢侈品公司的市值蒸發約 1000 億美元，其中 LVMH 和愛馬仕的市值分別蒸發超過 400 億美元。

瑞銀奢侈品分析師普什（Zuzanna Pusz）及其團隊在一份研究報告中指出，投資者對奢侈品市場的情緒處於多年來最悲觀的時期。儘管投資人年初曾押注奢侈品市場反彈，但地緣政治不確定性的加劇可能會對短期獲利造成壓力，並推遲人們期待已久的基本面轉機。

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