油價上漲+通膨升溫 市場押注Fed升息機率首破50％

市場認為，聯準會下一個行動或許是升息。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕飆漲的能源價格與進口成本，以及停滯性通膨疑慮加劇升溫，正促使市場認為聯準會（Fed）下一個行動可能是升息。

CNBC報導，根據芝商所（CME）的FedWatch工具，截至27日上午，期貨市場交易員認為2026年底前升息的機率上升至52%，首度突破50%門檻。

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布蘭特原油價格漲破110美元，以及本週一系列的局勢發展顯示，通膨壓力將隨著伊朗戰爭持續以及美國關稅推升成本而加劇。

而使通膨疑慮更加沉重的是美國勞工統計局25日公布數據顯示，2月進口價格跳漲1.3%，為2022年3月以來最大月增幅，出口價格上升1.5%，為2022年5月以來最大增幅。

與此同時，經濟合作暨發展組織（OECD）大幅上調了今年美國通膨預期至4.2%，遠高於其先前預期的2.8%，以及聯準會預期的2.7%。

華爾街經濟學家同時也提高未來12個月，美國陷入衰退的機率。

穆迪分析（Moody's Analytics）認為，美國經濟衰退的可能性逼近50%，高盛本週將其預測提升至30%，而帕特儂－安永（EY Parthenon）與威爾明頓信託（Wilmington Trust）則認為該機率為40%或更高。

居高不下的通膨與經濟回調，使聯準會實現低通膨與充分就業的雙重目標，面臨更大壓力。聯準會官員在3月的政策會議上指出，其共識是今年只會降息1次。然而，市場的定價雖還未確定升息，但幾乎是降息無望。

聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席傑佛森（Philip Jefferson）指出，近期的局勢發展不必然引發升息，但關稅的不確定性與油價飆漲，「至少短期內，使我們實現充分就業與物價穩定的雙重目標趨於複雜」，這意謂「勞動市場面臨下行風險，而通膨則面臨上行風險」。

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