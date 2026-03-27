德國護膚巨頭15年佈局 「階梯式收割」賺翻全球

德國最大護膚集團 Beiersdorf 於2021年收購天然植萃保養品牌香緹卡後，進一步強化其價格帶的精準布局。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在化妝品產業，成分研發早已演變為一場耗時、耗資的「軍備競賽」。德國最大護膚集團拜爾斯道夫（Beiersdorf）創立於1882年，最初並非純粹的美妝公司，而是一家由藥劑師Paul C. Beiersdorf創辦的化學製藥企業。從早期的醫療膠布專利，到家喻戶曉的妮維雅（NIVEA）乳霜所採用的醫療級乳化技術，集團始終建立在「皮膚科學」與「醫學研發」的深厚基礎之上。

這種藥廠式的嚴謹，也體現在全新專利成分Thiamidol®（提安明多™）的誕生過程中。科研團隊歷時15年，從超過5萬種活性成分中篩選，最終鎖定對「酪氨酸酶」具有高度抑制能力的關鍵分子，這項投資巨大的專利，也成為集團橫掃保養品市場的關鍵。

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外媒指出，拜爾斯道夫最關鍵的優勢，在於其「階梯式變現策略」，將同一項核心技術依不同品牌定位調整配方比例與價值包裝，實現全價格帶的精準布局與收割，並進一步放大專利價值，打造長期競爭優勢。

早在1991年，集團收購瑞士奢華品牌La Prairie萊珀妮，切入頂級護膚市場，以「極奢科研」形象鎖定金字塔頂端客群；在大眾市場則有妮維雅， 透過專利成分不同濃度、配方技術與價格下放，形成完整價格帶布局，這種一次研發、多次變現的模式，也大幅提升投資報酬率。

隨著2021年取得植萃保養品牌香緹卡（Chantecaille）股權，集團高端版圖補上關鍵拼圖。對香緹卡而言，品牌也從過去強調純天然植萃，進一步轉型為「高科技植萃」，成功結合德國科研效率與植物療癒力，建立更具說服力的差異化優勢。

在此架構下，香緹卡於今年推出新品「雪牡丹臻白透亮水潤面膜」（50ml／7500元），聚焦夜間修護時段，首度加入集團專利Thiamidol®的精準淡斑機制，結合雪牡丹植萃與菸鹼醯胺等高修護成分，透過多重機制同步提升肌膚透亮度與潤澤度，鎖定對天然成分與功效高度要求、同時重視感官體驗的高端消費族群，進一步鞏固品牌在高端美妝市場中的競爭地位。

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