2中國貨櫃輪穿越荷姆茲受阻 布蘭特油價應聲漲破110美元

在中國貨櫃輪通行荷姆茲受阻後，國際油價再度飆漲。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，兩艘中國大型貨櫃輪被阻止穿越荷姆茲海峽，顯示伊朗持續封鎖該海峽的航運後，國際油價走高。

5月交割的布蘭特原油期貨價格上漲2.82%，每桶報111.06美元，而5月交割的美國西德州中級原油（WTI）期貨也上漲2.68%報97.01美元。

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根據船舶追蹤公司MarineTraffic的資料，中國遠洋運輸集團公司（中遠集團，COSCO）旗下兩艘試圖穿越荷姆茲海峽的超大型貨櫃船調頭折返。中國是伊朗的盟友，伊朗之前表示，友好國家的船隻可以通行該海峽。

MarineTraffic指出，這是自2月28日戰爭爆發以來，大型貨櫃船首度試圖穿越該海峽。以運力而言，中遠是全球第4大航運公司。該公司在社群媒體上發文說，「一夜之間的發展顯示，荷姆茲海峽的局勢仍然高度不穩定」。

另外，法新社報導，伊朗革命衛隊27日表示，他們使3艘試圖通過荷姆茲海峽的船隻調頭折返，並補充說，對往返於「敵人」港口的船隻，該航道禁止其通行。

伊朗革命衛隊在其所屬的賽帕新聞（Sepah News）網站上表示，「今天上午，在腐敗的美國總統謊稱荷姆茲海峽開放之後，3艘不同國籍的貨櫃船……在革命衛隊海軍發出警告後被折返」。

該聲明補充，「以猶太復國主義—美國敵人的盟友和支持者所屬港口為起運港的任何往返船舶，不論目的地為何、航經任何過道，其航行均遭到禁止」。

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