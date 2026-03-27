富采申報3/30起1個月內 將賣出700張錼創-KY持股

富采今日申報，將在3月30日起至4月29日止，一個月內透過一般交易賣出Micro LED廠錼創-KY持股，總計700張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）今日申報，將在3月30日起至4月29日止，一個月內透過一般交易賣出Micro LED廠錼創-KY（6854）持股，總計700張，佔目前總持有股數的13.115%，單日於盤中交易最大得轉讓股數限額為147張678股，交易結束後，富采對錼創仍持有4637張338股，持股比例3.94%，較原先下降約0.6個百分點。

富采與錼創-KY目前皆未針對此次申報股權交易置評，不過法人推測，隨著富采今年首季量產旗下Micro LED產品，錼創-KY巨量轉移技術已經發揮實質作用，友達（2409）集團在積極活化集團資金與資產之下，富采交易部分錼創-KY持股尚屬合理，也由於並未完全處分，可能意味著雙方後續還會有其他合作。

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富采後續將於4月登場的光電大展（Touch Taiwan）當中，攜手多家生態系夥伴展示相關應用成果，從核心光源到模組設計完整呈現，加速推動車用光電技術邁向更廣泛的市場應用。旗下像素化車用光源技術平台已斬獲多項國際車款設計專案，打入國際一階供應商與代工車廠供應鏈，屆時市場也將關注該公司在AI應用領域方面的成果。

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