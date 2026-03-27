幕後分析》氣價影響電價 國營油電難兄難弟

電價審議會27日舉行。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭推升國際能源爆衝，油價、氣價每日上衝下洗，電價根據公式理應跟進調漲，偏偏電價是牽動萬物皆漲的關鍵，加上台電去年是史上最賺，此次凍漲確實有底氣，也是目前最好的解答，但氣價影響電價，朝野勿讓中油淪為台電翻版，增資該過就過，補貼該給就給，相互賭氣只是讓油電淪為難兄難弟。

電價審議會今舉行，但閉門不到兩小時就有共識電價凍漲，可見過程極度平順。會這麼順利，主因是台電提報漲幅未達2%，漲價後座力代價過高，其次，去年更是大賺729億元，台電即便帳上累虧仍逾3500億元，但還有一點凍漲的底氣。

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有了底氣，還要看經濟部的勇氣要給誰，從最新JKM天然氣價來看已比戰爭前翻倍，中油公司不如台電幸運，去年寫下連續6年虧損，今年在中東戰爭開打下，多搶一艘氣船，成本就多10億元，中油連7虧已是板上釘釘，4月氣價沒理由不轉嫁最大客戶台電。

台電估算，氣價只要漲3%，對台電全年燃料支出就會多70億元，過去烏俄戰爭時期，中油就曾有一口氣大漲台電20%氣價的紀錄，對於下半年的電價就會是一大變數。

中油、台電多年來平抑物價，站在第一線當消波塊，導致兩家公司財務報表極其難看，要不是國營事業，誰願意借錢給負債比衝破90%、瀕臨破產的公司。

但朝野不是沒有工具能拯救這兩家難兄難弟，中油提出的增資計畫，一方面自救中油自己，另一塊就是有底氣可對電業緩漲，也是間接協助台電。立法院過去多次擋下台電撥補，這回中油懇請救命錢，朝野別再因為預算賭氣，要給足兩公司勇氣與底氣。

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