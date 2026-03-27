台達電攻東南亞EV基礎建設 攜手菲律賓打造智慧城市示範場域

台達電此次在達瑙市當地導入直流25kW快充設備與交流最高22kW充電方案，支援電動巴士、三輪車、機車與乘用車等多元車型。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）加速布局東南亞電動車（EV）基礎建設，集團攜手菲律賓達瑙市政府推動充電站建置，切入智慧城市與綠色交通應用。隨著各國政策加速低碳轉型與電動化發展，管理層看好憑藉旗下電源管理與能源解決方案優勢，有利於積極搶進新興市場，擴大海外布局。

台達電此次在達瑙市當地導入直流（DC）25kW快充設備與交流（AC）最高22kW充電方案，支援電動巴士、三輪車、機車與乘用車等多元車型，並建置於市政核心場域，提供公共與私人用戶使用。整體設計強調高相容性與模組化架構，可因應不同車種需求，有助於後續擴充與維運效率，提升充電服務的可及性與穩定度。

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從產業角度來看，台達電此次進一步延伸至城市級能源基礎建設應用，隨著電動車滲透率提升與各國法規推動，充電網絡逐步從單點設備轉向系統化部署，帶動整體市場快速成長。台達電已累積全球超過300萬台充電設備部署經驗，透過自有研發與製造能力，強化產品標準化與規模化優勢，並與車廠及基礎建設夥伴合作，搶占EV生態系關鍵位置。

此外，本案亦符合菲律賓電動車產業發展法（Electric Vehicle Industry Development Act）與能源部相關規範，確保充電設施具備法規相容性與長期運作穩定性。台達電強調，其設備具備耐候與高使用強度設計，能因應當地氣候條件與公共場域需求，為後續大規模推廣奠定基礎。

隨著達瑙市成為宿霧北部少數提供公共充電服務的政府據點之一，台達電亦將此案視為深化當地智慧城市與綠色交通布局的起點。未來將持續擴大合作機會與專案滲透表現，推動更多電動運輸與智慧能源應用場域，進一步放大東南亞市場成長動能。

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