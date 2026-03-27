高端腸病毒疫苗 向馬來西亞申請新藥上市審查

高端腸病毒疫苗向馬來西亞提出上市申請。圖為高端疫苗總經理李思賢。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）今日公告，已向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）提交恩穩健腸病毒71型疫苗新藥審查，這是高端在海外申請腸病毒疫苗藥證的第三個國家。

高端指出，在馬來西亞，由腸病毒感染引發的手足口症（HFMD）已被馬來西亞衛生部列為重點監測疾病之一，疫情呈現週期性爆發趨勢。根據當地流行病學監測，2025年腸病毒疫情大幅上升，且引發重症之病原包含EV71。馬來西亞近年新生兒人口數約每年40萬人，迄今尚無腸病毒疫苗產品取得藥證上市銷售，具備未被滿足之醫療需求與市場發展潛力。

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高端表示，旗下恩穩健腸病毒71型疫苗取得台灣腸病毒疫苗常規藥證並獲市場領先地位後，今年亦取得越南首張腸病毒疫苗藥證。為強化東南亞市場戰略布局，公司結盟策略合作夥伴並相繼於新加坡及馬來西亞提交新藥審查。未來將持續深化海外市場布局，繼續向目標市場國家提出藥證申請，以進一步擴大腸病毒疫苗的國際市場版圖。

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