永豐銀合併京城銀 總資產3.19兆登民營第五大

永豐銀董事會通過合併京城銀行。合併後，總資產規模增，分行總數將增至191家、躍升為全台第二。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕合併綜效大，資產規模將突破三兆大關。永豐銀行今（27）日召開董事會決議通過吸收合併京城銀行，擬以每股24元溢價發行普通股18.65億股並支付部分現金 ，取得永豐金控所持有的京城銀行全部股份；合併後，總資產將達新臺幣3.19兆元，排名全台第12大且為民營第5大銀行 ，分行總數將增至191家、躍升為全台第二 。

永豐銀董事會通過合併京城銀行，並以永豐銀行為存續公司，實際換股比例待合併基準日後確定。

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京城銀行經主管機關金管會之核准，於去（2025）年10月1日成為永豐金控旗下100%持股子公司。永豐銀行表示，二家銀行於業務面與管理面持續交流互動、加速企業文化融合；合併後，除擴大資產規模與市占率外，包括營業據點、主力業務及客群經營等，均具備高度互補性，為客戶、股東、員工及市場均挹注正面效益。

永豐銀行表示，秉持「全體員工皆留任、客戶權益不影響、專業服務不中斷」三大原則，於合併基準日時，京城銀行仍在職且適用勞動基準法的員工，將全數留任並承認其於京城銀行的年資，以維護員工權益並提升企業凝聚力，為股東、客戶及員工創造三贏，實現企業永續價值。

針對這項合併案，永豐銀行表示，旗下著重經營中大型企業並提供自然人多元零售及理財金融服務，京城銀行則以區域性中小企業及不動產業務為主。

永豐銀行強調，雙方合併後，配合通路優勢深耕全台，資源分享並整合商品推動各項業務發展，加上政策聚焦南台灣高科技S廊帶、推動產業鏈南移，帶動企業營運等金融服務需求，均有助提升經營綜效。

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