MicroLED切入光通訊 錼創-KY董座：沒有像現在這麼好的時間點

錼創-KY（6854）董事長李允立今天出席「台灣光電暨化合物半導體產業協會」頒獎典禮。（協會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕錼創-KY（6854）董事長李允立今天出席「台灣光電暨化合物半導體產業協會」頒獎典禮並接受媒體聯訪，他認為，「從Micro LED（微發光二極體）這個行業來看，跟錼創本身來看，我們覺得沒有像現在這麼好的時間點」，隨著AR眼鏡應用明確化，以及AI伺服器帶動光通訊（CPO）需求升溫，產業發展速度已明顯優於預期，整體市場正從過去的不確定，邁向方向清晰的成長階段。

李允立指出，Micro LED過去主要聚焦於顯示應用，與OLED（有機發光二極體）形成競爭關係，但近兩年產業結構出現明顯變化。其中，AR眼鏡已從觀望階段轉為「正在進行且非常確定」的趨勢；另一方面，AI伺服器的快速發展也帶動光通訊需求崛起，使Micro LED開始切入資料中心相關應用，點燃新的應用柴火。

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在光通訊技術與商業化進度上，李允立觀察，原先市場普遍預期相關應用需3至4年才會成熟，但近期觀察顯示進展明顯提前，「發展速度遠超出原本想像」，若以產業規模化導入來看，約2至3年內有機會出現較大幅度的成長。

從技術路線來看，Micro LED在光通訊領域的定位，與傳統雷射（Laser）形成分工，前者主要鎖定短距離傳輸（5公尺以下），後者則應用於較長距離場景。相較於銅線傳輸，光通訊具備顯著優勢，尤其在能耗與成本兩大面向。李允立指出，銅線在長距離傳輸下訊號衰減快，需投入更多能量維持穩定，而光通訊有機會降低70%至90%的功耗，對於電力需求極高的AI伺服器而言，將成為關鍵解決方案。

應用布局方面，錼創目前以穿戴裝置為主要出貨動能，其中智慧手錶被視為最明確的成長方向，且已有更多品牌廠投入。車載顯示與大型顯示應用亦持續推進，市場需求逐步累積；此外，透明顯示器等新型態產品也開始出現初步商用案例。李允立認為，在既有顯示應用持續擴展之際，下一波接棒成長的將是AR眼鏡。

整體而言，隨著技術成熟度提升、應用場域擴大，以及AI帶動基礎設施升級需求，Micro LED正從過去的長期技術題材，逐步邁入實質商用階段。李允立強調，儘管各項機會仍存在不確定性，但從產業與公司角度觀察，現在確實是前所未有的好時機，對未來發展維持審慎樂觀態度。

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