台達電擴大泰國戰略佈局 新MoU鎖定能源、ICT基建市場

台達電攜手泰國潔淨能源業者Yarra Power，擴大能源與資通訊基礎設施整合方案，搶攻當地對高效率與高可靠度技術的需求。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）持續深化東南亞市場布局，攜手泰國潔淨能源業者Yarra Power，擴大能源與資通訊（ICT）基礎設施整合方案，搶攻當地對高效率與高可靠度技術的需求。隨著泰國能源轉型與數位基礎建設加速推進，集團透過「產品＋系統整合」模式切入市場，進一步擴大解決方案版圖，強化在區域市場的競爭力。

台達電觀察，泰國近年在電力基礎建設升級與數位轉型需求帶動下，對高效能、節能與穩定性的解決方案需求快速升溫，尤其在潔淨能源與ICT基礎建設領域，企業與政府端皆積極導入新技術。台達電看準此趨勢，經由在地合作模式深化市場滲透率，藉由與Yarra Power的合作，強化在地服務能力，提升專案落地效率，進一步貼近客戶需求。

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在產品與解決方案布局上，台達電此次合作重點並非單一設備銷售，而是涵蓋能源基礎設施與ICT基礎設施的整合應用。前者包括電力轉換、能源管理與相關基礎設備，後者則延伸至資料傳輸與資訊系統等應用場域，透過系統整合能力，提供客戶更完整的一站式解決方案。此舉不僅有助於提升專案價值，也有利於優化整體毛利結構，強化長期營運動能。

關於雙方合作模式的規劃，Yarra Power主要負責當地的產品分銷與系統安裝服務，台達電則提供核心技術、產品與解決方案，雙方形成「技術＋通路＋在地服務」的分工架構，台達電得以快速切入泰國市場並擴大應用場域，同時降低進入門檻與營運風險。此次簽署的合作備忘錄（MoU）亦設有自動延長機制，最長可再延續兩年，顯示雙方對長期合作的高度共識。

從產業角度來看，台達電認為，能源與ICT基礎設施的整合已逐漸成為AI與資料中心發展的重要基礎，電力供應穩定性與能源效率更直接影響整體系統運作效能。此次布局不僅強化在潔淨能源與數位基礎建設領域的整合能力，也為後續切入AI資料中心與高階應用市場奠定基礎。

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