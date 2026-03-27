2025年央行淨買匯76.9億美元 估續列美財政部觀察名單

2025年央行全年淨買匯76.9億美元 「3中2」估續列美國觀察名單（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕2025年新台幣匯率劇烈震盪，全年呈現「先升後貶」格局。中央銀行上半年為抑制升值壓力大舉淨買匯132.5億美元，下半年則因外資熱錢匯出轉為淨賣匯，全年合計淨買匯76.9億美元，約占GDP的0.8%，未觸及美方匯率操縱門檻，預期台灣將續列美國財政部觀察名單。

中央銀行總裁楊金龍預計週一赴立法院財委會進行業務報告。報告指出，2025年上半年在美元走弱（美元指數下跌10.7%）、美國暫緩關稅措施帶動資金回流及市場升值預期升溫下，國內匯市美元供給大於需求，新台幣對美元升值9.63%，央行同步進場淨買匯132.5億美元以穩定匯市。

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不過，下半年情勢反轉，隨美元轉強、升值預期降溫，加上外資在台股高檔獲利了結並匯出資金，國內匯市轉為美元需求大於供給，央行轉為淨賣匯55.6億美元調節匯市，新台幣對美元貶值4.89%。

就美國財政部匯率操縱三項標準來看，台灣因去年出口續創新高，對美出超也再創紀錄，在「對美貿易順差逾150億美元」及「經常帳順差占GDP逾3%」兩項檢視標準中仍超標，但全年淨買匯占GDP比率僅0.8%，低於2%的門檻，預料仍維持在觀察名單中。

美國財政部過去約半年公布一次匯率報告，上半年時間通常落在4月、下半年則在10月。

此外，央行也指出，2月28日美伊戰事爆發後至3月25日，市場憂心油價上揚推升通膨，美債殖利率走高，帶動美元指數上漲1.80%至99.366。在此期間，外資轉為賣超台股並大舉匯出資金，累計賣超209億美元、淨匯出達252億美元，拖累台股下跌5.58%，新台幣兌美元亦貶值2.19%。

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