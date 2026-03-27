從端盤子到總經理！台南五星飯店換帥提「易經管理學」迎戰高價國旅

台南大員皇冠假日酒店新總座石益鳴。（飯店提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南五星飯店大員皇冠假日酒店今年3月迎來新任總經理石益鳴。面對台南高價國旅常遭炎上的窘境，有餐飲背景的石益鳴，提出易經「天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物」做管理學，如何強化消費者情感連結，把「睡一晚」過客變鐵粉是新挑戰。

台南國旅常因高單價缺乏對等體驗被批評。消費者觀察，南投漢來日月行館，以精緻餐飲與藝術品，讓消費者願支付3萬元住宿費，但相較觀光資源單純的日月潭，台南有豐富小吃、府城文化，飯店常成為「睡一晚」的空間，如何讓台南旅客體驗五星飯店的價值，是台南飯店業的難題。

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與許多觀光資源豐富的城市類似，五星飯店的餐飲，常與住宿分別討論，餐飲服務成為拉攏在地客的競爭力，與在地客的情感連結會產生推薦效應，當親友來訪時便優先推薦常去用餐的飯店。

石益鳴深耕業界28年，從「端盤子」出身到新北市飯店餐飲事業總經理，他曾帶動營收年成長15%，推動旗下餐廳入選米其林指南，並完成420桌大型外燴，石益鳴以易經「天行健，君子以自強不息」詮釋為主管須以身作則帶頭創新；「地勢坤，君子以厚德載物」則是建立穩固制度，他的餐飲背景與精力，將為大員皇冠帶來改變。

有一種商業理論「飛輪效應」指推動沉重飛輪起初非常費力，但透過環環相扣的微小優勢，長期下來建立起自我強化的正向循環系統，套用飯店要推動住房，不能陷入減價的惡性競爭，台南大員皇如何運用新團隊優勢，創造符合消費者的體驗，將是新團隊的挑戰。

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