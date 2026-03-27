東生華製藥目標今年自費產品比重提高至5成

東生華總經理楊思源。（東生華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕東生華製藥（8432）今（27）日舉行法人說明會，受惠於「雙引擎」策略與子公司併購綜效持續發酵，東生華2025年合併營收達13.37億元，年增20%；稅後淨利則來到1.88億元，大幅年增40%，每股稅後盈餘（EPS）達3.63元。展望今年，東生華總經理楊思源表示，隨雙引擎策略效益顯現，公司自費產品營收預計挑戰突破6.5億元大關，佔比目標將由初期的8%大幅提升至50%，也將帶動獲利結構優化。

楊思源指出，2025年的成長動能主要源於核心產品穩定貢獻，以及子公司創益生技與高峰藥品納入版圖後的全面加持。目前集團已成功建構從預防、診斷到治療的完整醫療生態系，2025年營收組成中，「介入與治療（藥品）」佔比58%；「預防與保健（疫苗、保健食品）」合計佔比37%；「診斷與追蹤（檢測）」則貢獻4%。

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楊思源表示，東生華已提前兌現「五年取得10張藥證」目標，目前仍有15項研發專案進行中（含7項藥品、4項診斷及4項保健食品）。其中罕見疾病專案預計於2026及2028年接續上市；子公司也將於明年推出醫敏家系列及骨骼保健產品，持續擴張高毛利自費市場。

楊思源指出，東生華將持續驅動「四大核心增長引擎」，包括開發眼科與罕病利基產品、深耕台灣通路、擴張海外市場，及創造併購帶來的無機成長。

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