響應Earth Hour 台新新光金號召子公司 289處據點關燈2小時

台新新光金號召子公司，共289處據點關燈減碳，展現永續行動力。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控連續六年響應「世界自然基金會」（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」自發性關燈減碳行動。今（2026）年適逢Earth Hour 20週年，同時也是去（2025）年7月台新金控與新光金控完成合併後，台新新光金控首次以整合後規模、全面參與，於3月28日晚間8時30分至10時30分關燈，響應據點數創下歷年新高，別具指標意義，展現整併後在永續行動上的高度整合力與執行力。

台新新光金控總經理林維俊表示，今年號召包括：台新銀行、新光銀行、台新證券、元富證券與新光人壽等子公司，共計289處具夜間照明設備之據點同步響應，關閉招牌燈、霓虹燈及跑馬燈等外部照明設備，並將原定一小時關燈行動延長為兩小時。

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其中，更有261處據點自主延長關燈時間至3天，以實際行動展現對氣候行動的長期承諾與用心投入。

在日常節能行動方面，台新銀行、新光人壽與台新證券於2025年推動營業單位節電競賽，營業單位合計較前一年度節電7.4%，約當減碳326.37公噸。

為提升同仁對減碳的責任感，台新銀行除了獎勵已達節電目標的分行，也針對未達節電目標的分行計算應繳納碳費，透過內部碳定價概念，強化節能成果與單位績效連結。

此外，面對AI時代來臨所帶來的運算需求與用電量增加，台新新光金控及子公司積極強化資訊機房能源效率管理。部分機房已建置PUE（電力使用效率）量測機制，2025年新光人壽北瓦機房PUE維持於1.52~1.64區間，達到國際Green Grid協會認可之銀級水準；新光銀行自2013年起即推動伺服器虛擬化，目前虛擬伺服器達1171台，有效降低實體設備與能源消耗，顯示數位轉型與低碳發展可同步推進。

台新新光強調，持續透過營運據點節能、資訊機房優化、內部減碳管理與永續金融推動，將永續理念落實於日常營運與核心業務，持續攜手員工、客戶與社會大眾，共同為淨零轉型盡一份心力。展望未來，在邁向淨零轉型的過程中，台新新光將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力，致力成為永續發展的智慧好夥伴。

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