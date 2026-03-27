永豐金股利創新高 董事會通過每股配發1.3元

永豐金董事會通過每股配發1.3元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今（27）日召開董事會，決議通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利1.1元及股票股利0.2元，合計每股股利1.3元，為金控創立以來最高水準。若以金控稅後淨利來計算，盈餘配發率達71%，與去年的水準相當，其中現金股利1.1元，亦創歷史新高，佔總股利比例由去年的73%提高至85%，以3月27日收盤價計算，現金殖利率約為3.5%。

永豐金配發史上最高每股1.3元股利，永豐金今天表示，本次現金股利來源主要為子公司獲利上繳，同時亦適度保留盈餘，以支持子公司未來的業務擴張與發展。

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此外，在此次配發股利後，期末未分配盈餘仍高達330餘億元，維持強健資本水準，亦為未來股利政策保持穩定配發能力。本案預計將再提5月26日永豐金控股東常會討論。

回顧過去，永豐金控於去年完成三項重要併購案，其整合效益已在今年營運表現上，已經初步顯現。從獲利表現來看，2026年前二月自結累計稅後淨利達81.9億元，較前一年度同期大幅成長53%；累計EPS為0.57元，雙雙創下公司歷史同期新高，年化股東權益報酬率（ROE）更達19.5%。

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