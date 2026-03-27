1招讓荷姆茲海峽一路暢通？以色列前防長全說了

以色列前防長主張佔領哈格島，迫使伊朗開放荷姆茲海峽。圖為行經荷姆茲海峽的油輪。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗緊掐能源運輸動脈-荷姆茲海峽，造成供應混亂，以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，哈格島（Kharg Island）是伊朗主要的石油出口碼頭，負責絕大多數原油運輸，哈格島能源營運中斷對伊朗經濟而言無異於世界末日，主張佔領該島，迫使伊朗開放荷姆茲海峽。

葛朗特在Substack平台發布文章指出，只要伊朗控制荷姆茲海峽，該政權就保有對全球經濟的否決權。只要全球能源供應仍被部署在百英里海岸線上的伊朗武器挾持，核武和飛彈設施的摧毀將被經濟危機所掩蓋，侵蝕完成任務的意志。

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面對複雜的作戰局面，不能靠逐一擊破所有武器系統來解決，必須改變敵人的算計，從伊朗手中奪取它輸不起的東西，符合這項標準的第一個也是最明顯的目標就是哈格島。

哈格島是伊朗能源命脈。（法新社）

文章指出，哈格島是伊朗近90%原油出口的主要碼頭，也是伊朗政權的經濟支柱。更重要的是，它也是軍方和安全部門取得外匯的主要來源，這兩個部門控制並出售了相當一部分原油出口。分析家認為，哈格島能源營運中斷對伊朗經濟而言無異於世界末日。

文章說，美國已經襲擊哈格島上數十個軍事目標，但刻意避開了石油基礎設施。川普總統警告，如果伊朗繼續干擾航運，這些石油設施將是下一個目標。但僅僅發出警告並不能重新開放荷姆茲海峽。伊朗領導人已經認定，關閉荷姆茲海峽對全球經濟造成的損失，遠遠超過哈格島設施可能受損的風險。因此，當前的目標指向的是奪取（哈格島），而不是銷毀。

文章直言，如果轟炸哈格島的石油基礎設施，將摧毀一項需要數年才能重建的資產，並消除一個潛在的籌碼。但如果佔領該島，就能控制它。沒有你的許可，伊朗一桶石油都無法出口。「你可以告訴德黑蘭：開放海峽，我們再談條件。如果繼續封鎖，你的石油收入將歸零。」伊朗用來向世界施壓的咽喉要道，也可能成為反噬的工具。

文章總結，在這場戰爭的戰略棋局中，哈格島是下一個關鍵棋子。它或許會成為決定戰局走向的關鍵一步。如果必須踏出這一步，那就必須現在就行動。

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