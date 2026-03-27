特斯拉為Terafab加速挖角行動 開出「這價碼」吸引韓工程師

馬斯克推動Terafab計畫。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓媒體《BusinessKorea》 27日報導，隨著特斯拉執行長馬斯克全力推動其半導體製造計畫「Terafab」，特斯拉近期已開始私下與韓國主要半導體公司的工程師接觸，企圖以優渥待遇挖角。據悉，特斯拉開出的價碼為年薪3億韓元以上（637萬元台幣），製程整合工程師甚至高達33萬8280美元（1081萬台幣）。

報導說，在人工智慧（AI）半導體領域的競爭日趨激烈下，有呼聲敦促三星電子與SK海力士等公司必須提出反制措施，防止關鍵人才外流。

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韓國業界人士透露，特斯拉進一步加速從南韓主要半導體公司挖角資深工程師的行動。據悉特斯拉透過個人電子郵件，私下接觸一些工程師，提出年薪3億韓元以上待遇的跳槽方案。

此外，如果選擇在美國工作，將享有包括住房補貼、子女教育費等各種福利。

報導說，特斯拉官網的招聘資訊顯示，其為「Terafab」計畫招聘的半導體專家，涵蓋模組製程、製程整合、矽模組以及Terafab技術計畫等領域。尤其對於製程整合工程師，其提供的年薪高達33萬8280美元（1081萬台幣）。

Terafab是特斯拉正打造的超大型AI晶片廠，該廠將包含特斯拉的半導體設計、製造與先進封裝部份。Terafab的規模將遠超過月產能逾10萬片晶圓的超級晶圓廠。

馬斯克上月在其社群平台向韓國半導體工程師招手說，「如果你在韓國的半導體領域工作，來加入特斯拉吧！」馬斯克的挖角動作，引發半導體業界憂心。

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