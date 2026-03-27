運價止跌反漲，美國線漲幅逾11%。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數止跌反漲!最新一期上海出口集裝箱運價指出 （SCFI）上漲119.82點至1826.77點，週漲幅7.01%，四大主要航線中，除遠東到地中海航線走跌外，其餘都走揚，而遠東到美西、美東線漲幅皆超過11%。另外，亞洲到波斯灣運價持續走揚，自中東戰爭爆發後，已連4漲，最新一期的運價每TEU（20呎櫃）達3728美元，週漲404美元，週漲幅12.15%。

貨櫃三雄本週漲跌互見，除萬海（2615）上週漲幅為 0.81%外，長榮（2603）、陽明（2609）跌幅分別為0.99%、0.38%。

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根據最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU達1703美元，較前一期上漲67美元，週漲幅4.09%；遠東到地中海運價每TEU達2764美元，較前一期下跌20美元，週跌0.71%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2352美元，較前一期上漲298美元，週漲幅14.5%；遠東到美東運價每FEU達3264美元，較前一期上漲342美元，週漲跌11.7%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲16美元，達500美元，漲幅3.3%。

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