4種半導體製程材料恐斷供 韓媒爆三星、SK海力士皮皮剉

中東戰火波及半導體製程關鍵材料供應。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火燒到半導體產業，南韓媒體披露，由於擔心半導體製程關鍵材料（包括氦氣、光阻稀釋劑、乙醇及異丙醇（IPA）的供應中斷，包括三星電子、SK海力士、DB HiTek等南韓半導體製造商的採購部門，每天檢查關鍵材料的供應情況和價格波動，以防止生產中斷。

《The Elec》報導，由於擔心伊朗戰爭的後果可能會擾亂氦氣、光阻稀釋劑、乙醇和異丙醇等重要半導體製程材料的供應，使得南韓半導體產業處於高度警戒狀態。

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報導指，三星電子、SK海力士、DB HiTek等南韓半導體製造商的採購部門正在全力以赴，每天檢查關鍵材料的供應情況和價格波動，以防止生產中斷。

目前氦氣是最迫切的問題，卡達的氦氣供應量約佔全球的三分之一，由於伊朗多次攻擊卡斯拉凡天然氣田，生產設施嚴重受損，而氦氣是液化天然氣生產過程中副產品，也受到衝擊。氦氣現貨價格大幅飆升，傳出價格已上漲超過50%。

材料業消息人士直言，高度依賴卡達的主要供應商幾乎已經放棄了，如果戰爭持續下去，有些供應商可能根本無法提供氦氣。另一位消息人士則說，俄羅斯氦氣可作為替代方案，但南韓企業因政治原避免使用。

消息人士還示警，即使與伊朗達成和平協議，恢復卡達拉斯拉凡天然氣設施仍需數年時間，這意味著氦氣供應短缺、價格上漲及採購不確定性將會持續，中長期風險仍存。

除氦氣外，稀釋劑、乙醇和異丙醇均為與國際石油和石腦油價格相關的石化材料，伊朗戰爭引發的油價飆升正在推高半導體製程材料的整體成本。

1位業內人士稱，由於這些材料在半導體成本中所佔比例不大，因此不會對晶片價格產生直接影響，產業最擔心的是，如果衝突持續下去，某些材料的供應鏈中斷會導致生產中斷。另一位業內人士透露，三星電子和SK海力士目前只專注於以市場價格確保庫存。

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