新漢小金雞綠基鎖定影像AI 登錄興櫃首日大漲159％

新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像AI正快速從傳統監控應用走向產業決策系統。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）旗下影像AI平台供應商綠基（7771）今日以每股32元登錄興櫃市場，盤中一度站上88元、暴漲175%，終場收在83.1元，單日漲幅159%。管理層指出，今年1月至2月營收相對於去年同期略微衰退，主要是因農曆年假期天期較長影響出貨所致，公司後續在手訂單將陸續出貨，預計未來營收應可維持穩定成長。

觀察綠基營業版圖，該公司長期專注於影像AI技術與邊緣運算應用，致力讓影像資料成為產業決策引擎，聚焦企業級影像應用，布局智慧商港、車載交通及工業關鍵基礎設施等領域。新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像AI正快速從傳統監控應用走向產業決策系統，未來除了持續深化智慧商港與工業產業場域應用外，產品線亦將延伸至軍工產業，包括無人機影像辨識等應用，拓展高附加價值市場。

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綠基總經理楊星耀則說，公司在技術與全球市場布局以「Smart Vision（智慧視角）」與「AI Vision（人工智慧視角）」雙擎架構發展影像AI平台。Smart Vision聚焦光機電整合與邊緣運算設備設計，涵蓋AI網路攝影機、邊緣AI設備及錄影工作站與伺服器；AI Vision則專注影像辨識模型與AI演算法開發，強化影像資料分析與場域應用能力，形成從影像設備到產業應用解決方案的一體化能力，有別於傳統安控產業以設備銷售為主的商業模式。

綠基現在已於美國市場與國際知名科技大廠合作發展結合邊緣運算與雲端應用的影像AI平台，應用於公共安全與關鍵基礎設施；在歐洲與東南亞市場則與軟體開發商合作，推動影像AI於智慧商港、交通運輸與軌道系統等場域應用，並透過港口軟體系統生態系合作夥伴，長期將影像AI解決方案導入全球港口市場。

而在台灣市場，綠基子公司安恩嘉展現落地化解決方案能力，於2023年與長榮海運合作，於高雄第七貨櫃中心打造台灣首座光學字元辨識（OCR）自動化智慧商港系統，透過影像辨識與AI技術，將碼頭交領櫃作業時間由原本約1至2小時縮短至約10分鐘，大幅提升港區營運效率。展望未來，綠基隨著AI與邊緣運算應用持續擴展，將持續深化影像AI平台技術，拓展多元產業場域應用，並積極布局民軍兩用應用領域，包括無人機影像辨識等方向，持續強化未來營運動能。

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