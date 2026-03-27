美中競爭全球新秩序 學者：台灣半導體成最關鍵的戰略資源

高大學術副校長莊琇惠（右）致贈感謝狀予趙文志。（圖：高大提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕國立高雄大學《卓越講座》邀請中正大學戰略暨國際事務研究所教授兼副教務長趙文志，以「從地緣政治到晶片：在全球競局中的台灣與我們」為題，從國際關係、地緣政治與半導體產業三大面向，剖析美中競爭格局下的全球秩序變化，並解析臺灣在科技供應鏈與戰略布局中的關鍵角色。

高大學術副校長莊琇惠致贈感謝狀予趙文志，她說，從地緣政治到科技產業競爭，皆深刻影響各國發展方向，而半導體產業更是臺灣在全球經濟體系中的核心命脈。這次講座從宏觀視角理解國際局勢，思考臺灣在全球競爭中的定位與未來發展。

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趙文志指出，地緣政治是理解國際關係的重要分析工具，透過地理環境與政治力量的互動，可解釋國家在外交政策、軍事戰略與經濟布局上的選擇。他以美國與中國的競爭為例，說明當前國際政治與科技發展正逐步形成新的競爭結構，其中半導體產業已成為全球關鍵戰略資源。

趙文志分析，臺灣位於「第一島鏈」核心位置，對美國而言，是維繫西太平洋戰略平衡的重要節點；對中國而言，則關係其海權發展與對外延伸的戰略通道，此一地理條件，使臺灣在大國競爭中具有不可忽視的戰略重要性。

趙文志指出，晶片已成影響國家安全與經濟發展的核心資源。若全球半導體供應鏈出現中斷，將對世界經濟造成重大衝擊；而臺灣在先進製程領域具備領先優勢，使其在全球科技競爭中扮演關鍵角色。他強調，未來世界將持續受到大國競爭與科技創新的雙重影響，臺灣在地緣位置與半導體產業上的優勢，既是機會也是挑戰。唯有清楚掌握自身條件與國際局勢變化，方能在全球競爭的變局中穩固發展基礎。

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