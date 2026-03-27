「越老」越值錢！內行人點名4款「值得投資」經典車 TOYOTA這款上榜

「越老」越值錢！內行人點名4款「值得投資」經典車。圖為Porsche 911（業者提供，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕凡是買過車的人都知道，買車就得做好花一大筆錢的準備，畢竟車價會隨著時間推移而遞減，不過，有些車則正好相反，反而越老越值錢，專家點名，TOYOTA 2000GT、Porsche 911四款典經車，值得投資，他們的增貶空間，將隨著時間推移也大幅成長。

《gobankingrates》報導，達拉斯拍賣行汽車專家邦德表示，收藏家們喜歡購買他們童年時代的汽車，因此，若1輛車被認為是經典車，它的價值只會隨著時間越久，增值空間越大，而以下4款是他認為值得投資的經典車。

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豐田（TOYOTA）2000GT

據邦德稱，豐田2000GT的生產年份為1967年至1970年，因此這款傳奇跑車最初在美國市場發售時，零售價為6800美元（約新台幣21.67萬）。

2000GT擁有流暢的線條和Jaguar XKE的設計元素，這款車只生產了351輛，其中337輛是道路版，其餘的用於賽車和原型車。

邦德補充說，這些特殊的2000GT在拍賣會上可以拍出80萬到100萬美元（約新台幣2550.4萬至3188萬）以上的價格，使其成為「穩健的投資」。

福特（Ford） Mustang Shelby

根據邦德的經驗，Mustang Shelby 的兩款車型值得關注，分別是GT350和 GT500，這兩款車型於1965年至 1970年生產。

邦德評論道，人人都喜歡引擎蓋下搭載轟鳴美式V8發動機的漂亮溜背式跑車，這些車長期以來都是一項穩定的投資。

邦德指出，GT350車款「售價仍維持在30萬美元（約新台幣956.4萬）左右，而GT500的價格也一直穩定在這一區間。」此外，他還提到，2020年1輛GT350原型車以385萬美元（約新台幣1.23億）的價格售出。

Jaguar XKE 系列 1

邦德表示，Jaguar XKE Series 1最初上市時的起價為5600美元（約新台幣17.85萬），如今，它們的平均售價約為20萬美元（約新台幣637.6萬）。

邦德指出， XKE Series 1魅力在其擁有流暢的雕塑感車身、轟鳴的 V-12 發動機，不過，邦德提醒說，對於認真投資的人來說，這輛車的V-12引擎和電氣系統的維護成本可能相當高昂，1輛修復得完美無瑕的車型，大概要花費15萬到40萬美元（約新台幣478.2萬至1275.2萬）。

保時捷（Porsche ）911

具體來說，1964年至1973年間生產的車型，最初售價不到6500美元，現在很容易超過6位數。邦德指出，這是「由於它們的受歡迎程度、駕駛樂趣、鮮豔的色彩以及從T到RS的各種車型配置」。

邦德也提到，許多維修公司正在根據客戶要求重新設計這段時期的911車型，起價在35萬美元（約新台幣1115.8萬）左右，然而價格還會上漲，當然，如果沒有這些升級，邦德表示，T、E和部分S車型的售價仍然「通常在15萬到20萬美元（約新台幣478.2萬637.6萬）之間。

「有些商品在拍賣會上以超過100萬美元的價格售出，」他補充道。

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