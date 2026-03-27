台灣第一生化科技投資逾36億元 嘉義蓋智慧化新廠

投資台灣事務所今（27）日通過4家企業擴大投資台灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資台灣事務所今（27）日通過4家企業擴大投資台灣，包含根留企業方案的台灣第一生化科技，以及中小企業方案的豐喜食品、貴美塗料、金新工業。其中，台灣第一生化科技產能滿載，將投資逾36億元，建置嘉義智慧化新廠。

台灣第一生化科技隸屬於耐斯集團，專精於無菌冷充填寶特瓶飲料之技術與應用，主要提供專業OEM及ODM代工服務，合作商品包含愛之味油切分解茶、麥仔茶、鮮採蕃茄汁、純濃燕麥系列，以及便利商店自有品牌飲品等，並已取得FSSC 22000、ISO 22000、HACCP、TQF、HALAL等多項國際食品安全認證。

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由於產能滿載，台灣第一生化科技規劃投資逾36億元在嘉義大埔美智慧型工業園區興建新廠，預計新增聘用42名員工。新廠將導入AI智慧管理系統，新廠區透過太陽能光電系統、節能設備，與自然通風工程等，積極減低能源耗損，本次投資有助於台灣第一生化科技實踐數位化管理與綠色生產，更將提升企業整體競爭力，並朝向海外市場前進。

豐喜食品專注於生產果凍、布丁等凝膠類產品，曾是宏亞食品、郭元益、伊莎貝爾、金格等多家知名廠商的合作夥伴，後續自創「吃果籽」凝膠類產品與「塔吉特」千層蛋糕品牌。看好高齡化社會帶動的機能性食品需求，豐喜食品將增聘10名員工，並投資1億元於嘉義馬稠後產業園區興建新廠，生產大豆蛋白凍，提供兼具口感與營養的創新產品。新廠導入AI檢測技術強化食品安全管理，並建置能源監控系統與太陽能發電設施；本次投資為豐喜食品繼2020年申請中小企業投資方案後，再度加碼投資臺灣。

貴美塗料為塑膠塗料與UV光固化塗料的專業供應商，能依據客戶需求快速調整色彩與塗膜特性，廣泛運用於美妝、3C產品、家電、汽機車零件等產業，客戶包含華碩電腦、技嘉、MSI、仁寶等眾多知名企業。為了維持產品競爭力，貴美塗料預計於雲林廠區增購機器設備，導入AI配色技術與庫存管理系統，可縮短新色開發週期，同時透過廢料回算，將庫存漆轉化為新配方原料，利於減少庫存及耗損，另將建置廢溶劑循環再生系統，以熱能蒸餾回收技術重新提取純淨溶劑，實現資源循環利用。本次投資金額約0.46億元，可創造2名就業機會。

金新工業專注於塑料包裝的設計與製造，主要產品涵蓋蛋盒、蔬菜水果盒等，並持續研發環保材料，以符合全球綠色包裝趨勢，目前已取得ISO 22000、HACCP、DIN CERTCO、BPI、ISO 14001、BRC等驗證。為了提升產量，金新工業規劃投資0.89億元在臺中清水區本廠及一廠增設生產線，預計增聘10名員工。新廠將採購智慧化機械設備，可即時收集生產資訊與調整製程參數，有利提高工作效率與加速客製化產品開發，並將使用節電真空泵設備與LED照明燈具，落實節能減碳。此為金新工業第二度申請中小企業投資方案。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1733家企業投資約2兆6480億元，預估創造16萬4264個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有214家企業投資約6162億元，創造2萬8209個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1175家企業投資約6001億元，帶來4萬1478個就業機會；後續尚有13家企業排隊待審。

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