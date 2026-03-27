愛地雅打造智慧登山電輔自行車 瞄準歐美市場

全球電輔自行車市場邁入高階與智慧化發展，愛地雅（8933）攜手力山工業、威潤科技及聯永基，推出國產智慧登山電輔自行車「愛地雅 IRAA」，將瞄準歐美高階應用市場。（電動智能自行車協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球電輔自行車市場邁入高階與智慧化發展，愛地雅（8933）攜手力山工業、威潤科技及聯永基，推出國產智慧登山電輔自行車「愛地雅 IRAA」，將瞄準歐美高階應用市場。

此款新車「愛地雅 IRAA」為經濟部補助的電輔自行車國產化補助計畫推動，整合台灣供應鏈關鍵技術而完成，「愛地雅IRAA」是第一代車款，未來將持續優化並依不同應用場域調整升級，朝向第二、第三代邁進，逐步提升產品成熟度與市場競爭力。

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愛地雅工業負責整車輕量化設計與高強度車架開發，兼顧剛性與騎乘效率，強化長距離與爬坡性能；聯永基專注三電系統整合，優化電機、電控與電池協同控制效率，提升整體能源管理表現。

力山工業開發專用 e-bike 中置電機馬達，具備 90Nm 高扭力輸出，並達到優於國際同業 31Nm/kg 扭力密度，進一步提升動力重量比。

威潤科技則深度融合 GPS 與AIoT 技術，推出智慧管理方案，透過雲端數據收集，實現即時車隊調度與預防性維護，有效降低車輛閒置與故障痛點，並藉由數據建模預測需求、優化流程，助營運者極大化營運效率與獲利。

目前此車款已於台中后豐鐵馬道及日月潭環湖路線進行實證運行，透過多場域測試與數據回饋，持續優化系統參數，驗證其商品化與市場導入能力。

愛地雅表示，未來將以台灣為核心，結合AI智慧應用與整車整合能力，積極拓展歐美市場，提升台灣在全球高階電輔車產業鏈的競爭力。

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