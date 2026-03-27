商業、服務業節能設備汰換補助最高50萬元 4/10截止

商業服務業節能設備汰換補助申請進入倒數。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部2026年「商業服務業節能設備汰換補助」申請已進入最後倒數階段，受理時間到4月10日下午5時止，商業署今（27）日特別提醒有意申請的企業與店家，務必把握時間汰換設備，並備齊資料儘速提出申請，以免錯失優化營運體質的好機會。

為加速商業服務業汰換老舊設備提升能源使用效率及降低營運成本，商業署對企業汰舊換購一級能效空調、電冰箱、瓦斯爐（燃氣台爐）、具節能標章之照明燈具、冷凍櫃、熱泵熱水器等設備，依據各品項補助標準，補助購置金額的50%，每家企業最高補助50萬元。

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以淡水地區一間由老宅改建的特色咖啡廳為例，該店在創業初期使用二手冷氣設備，因效能不佳導致室內溫度難以下降，不僅影響顧客入店消費意願，員工也因長期處於悶熱的工作環境而降低工作動力。透過該補助計畫，將老舊設備汰換為兩台一級能效節能冷氣，耗電量比傳統定頻冷氣節省至少一半以上，每月可節電600度，有效解決了過度高溫可能帶來的衛生隱憂，更提升顧客的停留時間與店內氛圍。

商業署統計，本方案近3年來已累計補助超過5.7萬家次業者，汰換超過10萬台空調設備及56萬具照明燈具，累計每年節電約6.8億度、減碳約33.6萬公噸，顯示節能減碳的實質成效。

經濟部提醒，今年補助申請即將於4月10日截止，採全線上申請（https://www.essc.org.tw），網站另提供補助要點、懶人包及常見問答供業者隨時查閱，送件後也可即時追蹤進度。由於受理時間已進入最後倒數，且經費剩餘有限，鼓勵業者透過政府資源儘早實現省電、省錢又永續的經營願景。若有任何疑問，歡迎撥打服務專線（02-8978-5999）洽詢。

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