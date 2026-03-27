台南房價「3字頭回不去」？官方房價觀測站揭成交行情

台南房價觀測站上線，官方數據揭露房市趨勢。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南房價是否真的「3字頭回不去了」？房產市場分析不再只有民間版本。台南市推出官方版「台南房價觀測站」，提供成屋交易價格的視覺化分析與查詢功能，讓民眾可直接查詢各區成交行情，掌握市場動態，避免受到行銷宣傳話術影響，做出更理性的購屋判斷。

根據今年2月最新統計數據顯示，台南各類型住宅平均單價多呈現回檔趨勢，其中住宅大樓平均每坪27.57萬元、華廈21.73萬元、公寓17.46萬元、透天住宅20.81萬元，整體價格大多較上月與去年同期略為下降。

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不過，市場仍存在少數高價特例。例如部分透天住宅成交單價突破每坪70萬元，去年甚至曾出現接近80萬元的交易紀錄；此外，東區精華地段也有住宅成交單價突破每坪40萬元，顯示區域差異仍相當明顯。

地政局長陳淑美表示，地政局近年整合實價登錄資料與區域市場分析成果，已完成不動產資訊平台第1至第5期建置，並導入預售屋大量估價模型，透過機器學習與統計分析技術掌握價格結構與變動趨勢，相關成果已應用於市場分析與地價查核作業。

陳淑美指出，此次進一步推出「台南房價觀測站」，透過視覺化圖表呈現成屋交易價格，協助民眾即時了解市場行情。未來也將結合「府城南籍圈」圖台系統整合運用，快速掌握各類開發區資訊，並透過三維建物測量模型與實價登錄資料交叉分析，強化購屋決策與市場研判參考依據，逐步落實資料開放與智慧城市應用成果。

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