怕挨打？中國船隊穿越荷姆茲竟載空箱原因曝光了

中媒指出，中遠海運（COSCO）旗下2艘貨輪開始穿越海峽返回中國。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒披露，3月27日滯留在荷姆茲海峽西側波斯灣內的中國央企-中遠海運（COSCO）旗下2萬標準箱（20呎櫃）的大貨輪-「中海印度洋號」及「中海北冰洋號」，開始穿越海峽返回中國。值得注意的是這2艘船竟然是載著空箱返中，據悉因為空箱的貨輪若遇襲損失比較小，至於中遠滿載的油輪仍滯留在波灣。

中媒財新報導，「中海印度洋號」及「中海北冰洋號」在通過荷姆茲海峽時標註船舶為「China Owner」（中資所有），穿越時未載貨。這2艘船原計畫3月中從波斯灣前往馬來西亞，因伊朗封鎖荷姆茲海峽滯留至今。

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報導指，「中海印度洋號」及「中海北冰洋號」通過荷姆茲海峽，或許意味著中國大型船隊開始恢復通行荷姆茲海峽。事實恐非如此，知情人士稱，「中海印度洋號」及「中海北冰洋號」主要是空箱，載貨的貨輪是否恢復通行目前尚不清楚。

知情人士直言，目前滯留的油輪還沒有接到指示穿越荷姆茲海峽，因為中遠在波斯灣內的油論都是滿載狀態，萬一遭到襲擊，船體損害很大，至於載著空箱的貨輪就算被襲擊，受到的損害比較小，這也是優先讓載著空箱的2艘貨輪優先回到中國的原因。

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