賴總統指核二核三具重啟條件 藍提案邀卓榮泰赴立院報告

立法院國民黨團今（27日）在院會提案，要求行政院長卓榮泰就「重啟核電以因應AI時代經濟發展」進行專案報告。在藍白立委人數優勢下，經表決通過逕付二讀並交付黨團協商。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德指出核二、三廠具備重啟條件，立法院國民黨團今（27日）在院會提案，要求行政院長卓榮泰就「重啟核電以因應AI時代經濟發展」進行專案報告。在藍白立委人數優勢下，經表決通過逕付二讀並交付黨團協商。

國民黨團今天在立法院會提出2項提案，一是建請院會作成決議，錯誤的政策比貪污更可怕，賴政府卓榮泰無視國家經濟展最重要的基礎是穩定的電力供應，盲目推動錯誤的能源政策讓台灣空轉，決策髮夾彎導致兆億元民脂民膏的浪費，實有愧於國人，應給予最嚴厲之譴責。

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國民黨團亦提案指出，能源已被各國視為攸關數位主權與國家安全的戰略資源，要求行政院長率相關部會首長向立法院提出重啟核電以因應AI時代經濟發展專案報告，並備質詢。

在大體討論階段，民眾黨立委洪毓祥質疑，賴總統宣稱2032年前穩定供電，卻又以AI算力需求為由重啟核電，邏輯自相矛盾。台灣燃氣與燃煤發電比例已高達81%，綠能投資更下修至13%，執政黨必須為錯誤的能源結構負責。

國民黨立委王鴻薇批評，核電重啟堪稱「史詩級髮夾彎」，電價從2016年的平均2.54元飆漲至2025年的3.78元，漲幅高達48.31%；不僅台電累計虧損超過4000億元，政府更加碼撥補3000億元，浪費民脂民膏、光電弊案重生，「非核家園所造成的種種惡果，難道不應該被檢討？」

面對在野黨砲火，民進黨立委吳思瑤反擊說，台電僅依據「核子反應器設施管制法」進行自主安全檢查，藍白無須看到黑影就開槍，當前政策重點是二次能源轉型，包含建置儲能設施與優化電網韌性，呼籲在野黨支持能源多元化發展。吳也反問，若藍白批評停建核四是大錯特錯，「難道你們在罵的是封存核四的前總統馬英九嗎？」

民進黨立委陳培瑜表示，民進黨團支持專案報告，所有事情都要公開討論。但她評估，未來卓揆赴立院報告時，恐將面臨在野黨極盡羞辱與造謠的政治操作，目的僅是為了剪輯短影音，因此表決時會投下反對票。

國民黨團提議將前述兩項提案逕付二讀，藍白皆挾人數優勢表決通過。立法院長韓國瑜裁示，由國民黨團負責召集協商。

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