LTN經濟通》全球能源拉警報 開戰國卻老神在在？

以色列手握能源大王牌，保障國家安全。（擷取自社群平台）

以色列自產天然氣 足夠自用100年

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗封鎖荷姆茲海峽，牽動全世界能源格局，很多人以為，身為伊朗死敵的以色列，肯定與怕這海峽被切斷，但從能源結構來看，這種判斷其實過於簡化。專家指出，以色列非但不會崩潰，反而可能成為中東地區最大的贏家。

專家指出，伊朗斷絕荷姆茲海峽的石油出口，牽動全世界能源格局，卻餓不死以色列的經濟。在過去十多年來，以色列已完成天然氣自給，發電結構高度依賴本土氣源，使其在天然氣供應上具備相對穩定性。

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中媒指出，今日的的以色列，根本不需要進口天然氣，其已探明的天然氣儲量（Reserves）已足夠該國每年的消費量（大約只有100多億立方公尺）。此外，以現在的開採速度，以色列的天然氣足夠自己用上一百年，甚至還能大量出口。

至於天然氣產量（Production），2023年天然氣產量約200億至250億立方公尺，明顯高於國內需求、約120–140億立方公尺，剩下的80-100億立方米，全部被出口到了埃及和約旦

專家指出，天然氣的百分百自給，是以色列手握的能源王牌，其底氣在伊朗封鎖荷姆茲海峽造成的全球性油價恐慌，可以淡然以對，而當週邊鄰國缺油少氣，也可以透過管道向約旦和埃及高價賣氣，賺取巨額利潤。

近期以色列與埃及達成的利維坦海上天然氣田供氣協議，是以色列史上最大規模能源合作。（擷取自社群平台）

海法外海發現二巨大氣田

以色列國土面積只有約2.2萬至2.5萬平方公里，人口接近千萬，卻擁有強大的軍事實力與高度發展的工業與科技體系。這樣一個高度現代化的國家，對能源的需求自然不低，但在20年前，其能源資源卻極度匱乏，長期超過90%仰賴進口，石油更幾乎完全依賴海外供應，並承受地緣政治帶來的斷供風險。

分析師指出，在2009年之前，以色列的能源自給率低得令人心驚，每一次中東局勢動盪，特拉維夫的電價和油價明顯受到區域局勢牽動，國家安全完全被捏在別人的輸油管線上。

但，命運的轉折點卻出現了。在2009年和2010年。美國諾貝爾能源公司在海法外海驚人地發現了「塔瑪（Tamar）」和「利維坦（Leviathan）」2大巨型氣田。截至2022年底，隨著地中海東部天然氣田，如Leviathan、Tamar、Karish等開發，以色列已探明儲量 （Reserves）已跨過了近1兆立方米的門檻，約占全球總量的0.3%左右。

經過10年的轉型期，當年常擔心會被斷氣的貧瘠小國，已握住了東地中海的能源鑰匙，從能源「貧窮戶」轉身成「暴發戶」，也不用再看鄰居臉色，實現了電力的徹底自足。不僅如此，以色列還可以向埃及、約旦出口天然氣，不僅令存款底氣充足，也成為能源主權的掌握者，直接改寫國家生存邏輯。

以色列曾想過透過佔領或合作的方式，從埃及的西奈半島獲取石油資源。（擷取自社群平台）



曾佔據西奈半島 獲取油源

據報導，以色列早年為了擺脫能源依賴，曾積極在國內尋找石油與天然氣資源，並制定《石油法》以鼓勵勘探與開採，成立相關機構並提供技術與稅務支持；但，這些努力收效甚微。從1950年代至1990年代，以色列在本土及其控制區域內鑽探超過400口油井，但可商業開採的產量極為有限，始終無法滿足國內需求。

中媒指出，以色列曾想過透過佔領或合作的方式，從埃及的西奈半島獲取石油資源，因為那裡是一個石油富集的地區。事實上，以色列在1967年的第三次中東戰爭中，就以迅雷不及掩耳之勢，佔領了西奈半島，約旦河西岸和戈蘭高地，總共6.5萬多平方公里的土地，其中西奈半島的石油資源，讓以色列顯著降低進口依賴，但仍未達完全自給。

1973年贖罪日戰爭（第四次中東戰爭）爆發後，雖然以色列最終穩住戰局並持續控制西奈大部分地區，但戰略壓力明顯上升。同時，阿拉伯產油國對西方國家實施石油禁運，引發全球能源危機，也進一步凸顯以色列能源結構的脆弱性。

隨著1979年以埃和平協議達成，以色列最終於1982年撤出西奈半島，相關油田亦歸還埃及，能源供應再次回到高度依賴進口的狀態。更關鍵的是，1979年伊朗伊斯蘭革命後，原本重要的石油來源中斷，使以色列能源安全面臨更大壓力。

以色列不靠中東油，但仍逃不開高油價衝擊。（資料照，路透）

石油來源早完成「去中東化」的戰略佈局



從能源結構來看，以色列早早繞開對波斯灣石油的依賴，完成了「去中東化」的戰略佈局。現今，以色列的石油進口來源高度分散，再加上天然氣實現自給自足，並大力發展太陽能，使其在地緣衝突下具備較強的供應韌性，這是讓伊朗最絕望的地方。

此外，以色列約90天淨進口量的戰略儲備，即便海運完全中斷也能撐過3個月，為短期衝擊提供緩衝空間。

專家指出，很多人認為，以色列周邊產油國豐富，該國的石油一定是從沙烏地阿拉伯或伊拉克買的。但實際上，由於長期的地緣對立，以色列不可能從波斯灣沿岸的阿拉伯產油國買油。且，大多數波斯灣阿拉伯國家，如沙烏地阿拉伯、科威特、卡達等，基於巴勒斯坦議題，與以色列也沒有正式外交關係，在公開層面上奉行抵制政策，禁止直接將石油賣給以色列。

根據最新的貿易數據分析，以色列的原油進口來源極為分散且安全。2023年到2024年初，以色列最大的原油供應國是亞塞拜然和哈薩克，其次是巴西、哥倫比亞和西非國家。

中媒指出，阿塞拜疆的石油透過巴庫-第比利斯-傑伊漢管道，直接運抵土耳其的地中海港口傑伊漢，然後上船運往以色列。至於來自巴西和哥倫比亞的石油，則是透過大西洋航線運輸，伊朗完全鞭長莫及。

數據顯示，2025年以色列的原油日消費量預計維持在25萬桶至30萬桶之間，以目前的庫存和供應鏈，這部分需求完全可以由非海灣國家滿足。

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