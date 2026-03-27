槓上金融時報！貝森特因「此事」 怒批FT是垃圾小報

貝森特因此事，怒批FT是垃圾小報。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕針對《金融時報》報道稱，美財政部長貝森特正私下探討借鑒英國財政部干預央行目標，隨後貝森特火速闢謠，並怒斥，金融時報已淪為垃圾小報。

華爾街見聞報導，根據英國《金融時報》26日報道，金融業高層透露稱，貝森特向市場參與者表達了對英國1997年央行改革模式的高度認可，並就重構財政部與美聯儲關係展開了相關討論。

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報導指出，在英國模式下，政府對央行政策目標擁有制度性約束手段，而聯準會目前在追求國會授權的"價格穩定與充分就業"雙重目標時，享有更大的自主性強權空間，若"英國模板"正式裁量，美國財政部或將正式獲得通脹的權力設定。

隨後，貝森特在X平台發佈聲明，否認《金融時報》關於英國央行和財政大臣之間的規程模式可作為美國財政部與聯準會關係典範的報道。貝森特表示，英國央行歷史悠久，有很多值得稱道的地方，但從未考慮過在大西洋彼岸複製其運作模式。

對於該報道，貝森特怒斥稱，透過發佈這篇徹頭徹尾的虛假報道，《金融時報》已正式淪為市場參與者眼中的小報垃圾。

上述討論正引發投資人對川普政府如何定位聯準會在美國經濟中核心角色的高度關注。一旦英國模式的核心要素被引入，美國財政部或將獲得對聯準會政策目標更直接的制度性影響力，這對全球金融市場而言意義深遠。

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