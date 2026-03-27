顏慧欣生前傳遭經貿辦職場霸凌 胡采蘋點名她應說清楚

顏慧欣近日因病辭世。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病辭世，享年53歲，傳出她生前在經貿辦遭遇長官排擠、職場霸凌。對此，財經網紅胡采蘋直言，這次對美關稅協議的談判團隊表現傑出無疑，然而針對顏慧欣對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的疑問，以及是否對顏慧欣職場霸凌，行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮都應該要有所回應。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，有媒體拿到顏慧欣寫給行政院長的辭職信，看起來她是由卓榮泰院長延攬進經貿辦公室的人才。

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胡采蘋說，顏慧欣揭露了非常驚人的事實，那就是雖然蔡英文時代一直想加入CPTPP，但是行政院經貿辦公室卻一直消極怠惰敷衍，沒有具體時程與計畫，即使顏慧欣提出建議，也被嚴厲駁斥。這跟我們在外界的感受是相同的，「為什麼CPTPP老是雷聲大雨點小沒進度呢？」

胡采蘋指出，顏慧欣是顏慶章的女兒，顏慶章就是陳水扁總統時期的財政部長，之後轉任第一任台灣駐WTO代表，顏家在國際經貿事務上是家學淵源，能在這種沒有高階人才培養機制的環境下，找到顏慶章之女，也算是非常識才了。

顏慶章白髮人送黑髮人，必定相當不捨，因此才釋出辭職信。而顏慧欣在經貿辦的主管也只有一個人，那就是總談判代表楊珍妮，楊珍妮資歷極深，從馬英九總統時代的ECFA談判團隊就已經列名其中，歷經好幾任政府的國際談判。

另，行政院長卓榮泰今（27日）證實相關辭職信內容，行政院已啟動調查，特例全數由外聘委員執行，向顏及其家屬交代。

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