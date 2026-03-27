台積電被點名！AirGas氦氣供應「腰斬」半導體供應鏈「壓力山大」

台積電等晶圓代工廠若長期面臨氦氣供應受限，可能出現重大產能缺口。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕卡達能源基礎設施遭受衝擊導致氦氣供應中斷，彭博報導，美國最大包裝氣體經銷商之一AirGas於正式宣佈，預計將部分客戶的氦氣月供應量削減至正常水平的50%，並附加每百立方英尺13.50美元（約新台幣430元）的附加費，外媒表示，此次宣佈標誌著卡達產能衝擊對供應鏈中斷，已從預警階段進入實質影響階段，隨著供應缺口持續擴大，半導體產業所受衝擊或將更為深遠，台積電等晶圓代工廠若長期面臨氦氣供應受限，可能出現重大產能缺口。

外媒報導，卡達是全球最重要的氦氣供應國，約佔全球供應量的3分之1。

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伊朗對該地區能源基礎設施的打擊導致卡達液化天然氣（LNG）生產陷入停擺，液化天然氣生產正是氦氣提取的關鍵上游環節，卡達國家油氣公司隨即發出警告，稱氦氣出口面臨崩潰風險。

AirGas是法國液化空氣集團（Air Liquide SA）旗下子公司，是美國規模最大的包裝氣體經銷商之一。此次宣布不可抗力，標誌著卡達產能衝擊已正式從上游傳導至下游分銷環節，供應鏈中斷從預警階段進入實質影響階段。

氦氣在工業和醫療領域均具有不可替代性。在醫療領域中，醫院依賴氦氣維持MRI磁振造影設備的正常運轉，並用於治療特定呼吸系統疾病患者。

在製造業端，氦氣是高階半導體生產過程中的核心惰性氣體，尤其不可或缺於輝達AI晶片等尖端產品的製程。

根據醫院採購服務機構Vizient發佈的市場更新報告，AirGas在分配有限供應時，已明確將醫療機構客戶的優先順序置於其他行業之上。

目前，美國醫學影像領域從業人員表示，此次氦氣市場波動尚未對病患診療造成實質影響。

然而，隨著供應缺口持續擴大，半導體產業所受衝擊或將更為深遠，台積電等晶圓代工廠若長期面臨氦氣供應受限，可能出現重大產能缺口。

若伊朗與該地區的緊張態勢延續，卡達LNG生產恢復的時間窗口將難以預期，氦氣供應缺口將持續擴大，進而對全球AI晶片產能形成實質限制。

半導體產業正處於因應資料中心建設浪潮所帶來的超大規模需求的關鍵節點，任何原料供應的系統性收縮，都將直接放大既有的產能瓶頸。

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