焦點股》大眾控：高速光模組前景看旺 逆風上攻

大眾控強調，集團未來將持續深化光通訊整合能力與製程基礎，穩健推進高速光互連技術發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）積極切入AI基礎建設，旗下1.6T光模組產品已進入量產階段並穩定出貨，鎖定大型雲端服務供應商（CSP）資料中心高速互連市場，搶占高速光通訊升級商機。在買盤加持之下，大眾控今日盤中逆風上揚，截至上午11時暫報60.3元，3.97%，成交量2915張。

大眾控觀察，在AI算力需求帶動下，資料中心網路架構正由400G、800G持續邁向1.6T世代，甚至進一步推進至3.2T技術節點，高速光模組成為支撐新一代運算基礎設施的關鍵元件，頻寬密度與能效表現成為核心指標，亦帶動矽光子、共封裝光學（CPO）、光交換（OCS）等技術持續發展。

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大眾控指出，公司1.6T光模組已逐步穩定出貨，主要應用於大型資料中心場域。由於客戶高度重視量產能力與品質一致性，製程精度直接影響模組穩定性與訊號完整性。旗下產品在高速高頻訊號傳輸環境下，01005與0201微小型被動元件貼裝製程直通率（FPY）高達99.997%以上。

展望後市，大眾控持續推進更高速世代布局，3.2T光通訊產品已進入驗證階段，並同步強化系統整合與測試能力。公司指出，高速世代轉換涉及訊號完整性、功耗控制與熱管理等多項技術挑戰，需在設計與製造間取得平衡，隨著AI資料中心持續升級，相關技術需求預計能進一步放大。

大眾控強調，集團未來將持續深化光通訊整合能力與製程基礎，穩健推進高速光互連技術發展，並以成熟量產能力與品質管理為核心，支援全球資料中心高速傳輸需求，強化在AI光通訊產業鏈中的布局。

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